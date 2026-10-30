Hilton Nicosia: Βρήκαμε το πιο πλούσιο brunch της πρωτεύουσας!

Ένας μπουφές γεμάτος γεύσεις

Από εκλεκτά διεθνή τυριά και αλλαντικά μέχρι δροσερές σαλάτες, καπνιστό σολομό και φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, ο πλούσιος μπουφές προσφέρει επιλογές για κάθε γούστο.

Ξεχωριστή θέση έχουν τα live cooking stations, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ομελέτες με υλικά της επιλογής τους, καθώς και το εντυπωσιακό carving station, με Angus beef, αρνί με αρωματικά βότανα και χοιρινή πανσέτα. Αγαπημένες γεύσεις και ποικιλία ζεστών πιάτων, συμπληρώνουν την εμπειρία.

Και φυσικά, κάτι γλυκό!

Αφράτα pancakes, φρεσκοψημένες βάφλες, βουτυρένια croissants, cinnamon rolls και μια λαχταριστή ποικιλία από κέικ και γλυκά δίνουν τον πιο απολαυστικό επίλογο. Φυσικά από τις επιλογές δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα δροσερά smoothies, το γιαούρτι με granola και τα φρέσκα φρούτα.

Η Κυριακή αποκτά άλλη γεύση

Περισσότερο από ένα γεύμα, το Sunday Brunch του Hilton Nicosia είναι μια όμορφη αφορμή για να συναντήσετε φίλους, να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σας και να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης με πλούσιες γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.

Sunday Brunch by Hilton Nicosia

Τοποθεσία: Olympia Restaurant

Ημέρα: Κάθε Κυριακή

Ώρες: 11:30 – 14:30

Τιμή ενηλίκων: €36

Παιδιά 4–12 ετών: €20

Παιδιά κάτω των 4 ετών: Δωρεάν

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22695111

Social Media

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Σχετικά με το Hilton Nicosia

Το Hilton Nicosia είναι ένα από τα πιο καθιερωμένα ξενοδοχεία πέντε αστέρων της πρωτεύουσας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσεγμένες υπηρεσίες και διαχρονική αισθητική, αποτελεί σημείο αναφοράς για επαγγελματικές επισκέψεις, γαστρονομικές εμπειρίες και στιγμές χαλάρωσης. Μέλος του Ομίλου Louis Hotels.