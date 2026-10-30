Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαHilton Nicosia: Βρήκαμε το πιο πλούσιο brunch της πρωτεύουσας!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Hilton Nicosia: Βρήκαμε το πιο πλούσιο brunch της πρωτεύουσας!

 30.10.2026 - 09:49
Hilton Nicosia: Βρήκαμε το πιο πλούσιο brunch της πρωτεύουσας!

Αν αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο να απολαύσετε την Κυριακή σας, το Hilton Nicosia έχει την απάντηση. Στο Olympia Restaurant, το αγαπημένο Sunday Brunch προσκαλεί οικογένειες, παρέες και λάτρεις του καλού φαγητού σε μια γαστρονομική εμπειρία, που συνδυάζει αγαπημένες γεύσεις πρωινού και μεσημεριανού με θέα τους καταπράσινους κήπους και την πισίνα του ξενοδοχείου.

Ένας μπουφές γεμάτος γεύσεις

Από εκλεκτά διεθνή τυριά και αλλαντικά μέχρι δροσερές σαλάτες, καπνιστό σολομό και φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, ο πλούσιος μπουφές προσφέρει επιλογές για κάθε γούστο.

Ξεχωριστή θέση έχουν τα live cooking stations, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ομελέτες με υλικά της επιλογής τους, καθώς και το εντυπωσιακό carving station, με Angus beef, αρνί με αρωματικά βότανα και χοιρινή πανσέτα. Αγαπημένες γεύσεις και ποικιλία ζεστών πιάτων, συμπληρώνουν την εμπειρία.

Και φυσικά, κάτι γλυκό!

Αφράτα pancakes, φρεσκοψημένες βάφλες, βουτυρένια croissants, cinnamon rolls και μια λαχταριστή ποικιλία από κέικ και γλυκά δίνουν τον πιο απολαυστικό επίλογο. Φυσικά από τις επιλογές δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα δροσερά smoothies, το γιαούρτι με granola και τα φρέσκα φρούτα.

Η Κυριακή αποκτά άλλη γεύση

Περισσότερο από ένα γεύμα, το Sunday Brunch του Hilton Nicosia είναι μια όμορφη αφορμή για να συναντήσετε φίλους, να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σας και να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης με πλούσιες γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.

Sunday Brunch by Hilton Nicosia

  • Τοποθεσία: Olympia Restaurant
  • Ημέρα: Κάθε Κυριακή
  • Ώρες: 11:30 – 14:30
  • Τιμή ενηλίκων: €36
  • Παιδιά 4–12 ετών: €20
  • Παιδιά κάτω των 4 ετών: Δωρεάν

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22695111

Social Media

Instagram: https://www.instagram.com/hiltonnicosia/

Facebook: https://www.facebook.com/hiltonnicosia/

Σχετικά με το Hilton Nicosia

Το Hilton Nicosia είναι ένα από τα πιο καθιερωμένα ξενοδοχεία πέντε αστέρων της πρωτεύουσας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσεγμένες υπηρεσίες και διαχρονική αισθητική, αποτελεί σημείο αναφοράς για επαγγελματικές επισκέψεις, γαστρονομικές εμπειρίες και στιγμές χαλάρωσης. Μέλος του Ομίλου Louis Hotels.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή – Επηρεάζεσαι;  Χωρίς νερό από χθες το βράδυ αυτή η περιοχή – Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση
Αύξηση περιστατικών κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων στην Κύπρο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Γονείς, ξέρετε τι κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος; Όσα αξίζει να γνωρίζετε
VIDEO: Το απόλυτο χάος χθες στον αυτοκινητόδρομο - Απίστευτη ταλαιπωρία - «Το συγκεκριμένο όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί»
Δύσκολες ώρες για Κύπριο βουλευτή - «Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο, αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό»
Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ποδηλάτισσες – Τραυματίστηκε η μία, εξαφανίστηκε η δεύτερη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κραυγή απόγνωσης για τα κουνούπια στη Λάρνακα - «Ζούμε σε τριτοκοσμικό χωριό»

 30.10.2026 - 09:46
Επόμενο άρθρο

Νέα απάτη στην Κύπρο: Της έστησαν παγίδα με ψεύτικο email και της άρπαξαν χιλιάδες ευρώ

 30.10.2026 - 09:56
Έστειλε μήνυμα για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας ο ΠτΔ - Τι ξεκαθάρισε

Έστειλε μήνυμα για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας ο ΠτΔ - Τι ξεκαθάρισε

Σαφές μήνυμα ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει με τις σωστές θεσμικές και νομικές διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων στο λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ομιλία του στην τελετή θεμελίωσης της νέας πανεπιστημιακής Σχολής του ΤΕΠΑΚ στην πόλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έστειλε μήνυμα για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας ο ΠτΔ - Τι ξεκαθάρισε

Έστειλε μήνυμα για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας ο ΠτΔ - Τι ξεκαθάρισε

  •  30.10.2026 - 12:16
ΔΗΣΥ: Σιωπή πριν από την κάλπη, αλλά η εσωκομματική ένταση παραμένει- H παρέμβαση Καρούσου και οι διαφορετικές προσεγγίσεις Αβέρωφ και Παμπορίδη

ΔΗΣΥ: Σιωπή πριν από την κάλπη, αλλά η εσωκομματική ένταση παραμένει- H παρέμβαση Καρούσου και οι διαφορετικές προσεγγίσεις Αβέρωφ και Παμπορίδη

  •  30.10.2026 - 06:24
Στο τραπέζι οι Προεδρικές του 2028 – Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ

Στο τραπέζι οι Προεδρικές του 2028 – Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ

  •  30.10.2026 - 12:27
VIDEO: Δύσκολες ώρες για τον 31χρονο: Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το εργατικό – Πώς έγινε το ατύχημα

VIDEO: Δύσκολες ώρες για τον 31χρονο: Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το εργατικό – Πώς έγινε το ατύχημα

  •  30.10.2026 - 12:02
Επ αόριστον απεργία αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ - Πάνε έξω από το Προεδρικό

Επ αόριστον απεργία αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ - Πάνε έξω από το Προεδρικό

  •  30.10.2026 - 11:19
Αναστάτωση στους Τρούλλους: Μεταφέρουν σανό από κτηνοτροφικές μονάδες με αφθώδη πυρετό – Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση στους Τρούλλους: Μεταφέρουν σανό από κτηνοτροφικές μονάδες με αφθώδη πυρετό – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.10.2026 - 12:14
Νέο σχέδιο χορηγιών στην Κύπρο - Πόσα χρήματα μπορείς να εξασφαλίσεις και πώς

Νέο σχέδιο χορηγιών στην Κύπρο - Πόσα χρήματα μπορείς να εξασφαλίσεις και πώς

  •  30.10.2026 - 11:44
Αύξηση περιστατικών κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων στην Κύπρο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Αύξηση περιστατικών κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων στην Κύπρο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

  •  30.10.2026 - 06:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα