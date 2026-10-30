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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο με δύο ποδηλάτριες: Γιατί αναζητείται η δεύτερη γυναίκα - Η κατάσταση υγείας της 50χρονης

 30.10.2026 - 09:33
Τροχαίο με δύο ποδηλάτριες: Γιατί αναζητείται η δεύτερη γυναίκα - Η κατάσταση υγείας της 50χρονης

Τροχαία σύγκρουση με εμπλοκή δύο ποδηλατριών σημειώθηκε γύρω στις 15:30 το απόγευμα της Πέμπτης, στον κύριο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Ανδρολύκου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας ηλικίας 50 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 80χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ποδήλατο το οποίο προπορευόταν και οδηγούσε γυναίκα. Από τη σύγκρουση, το ποδήλατο παρασύρθηκε και χτύπησε δεύτερη ποδηλάτρια, η οποία ποδηλατούσε δίπλα στην πρώτη, με αποτέλεσμα και οι δύο γυναίκες να πέσουν στο οδόστρωμα.

Μετά το τροχαίο, η μία από τις δύο ποδηλάτριες εγκατέλειψε τη σκηνή και αναζητείται από την Αστυνομία, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Σύμφωνα με τον επί καθήκοντι ιατρό, η 50χρονη έφερε κάταγμα στον οφθαλμικό κόγχο, καθώς και τραύματα στα πόδια, με αποτέλεσμα να κρατηθεί για περαιτέρω νοσηλεία.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η τραυματίας διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι αστυνομικές εξετάσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό της δεύτερης ποδηλάτριας, η οποία εγκατέλειψε τη σκηνή του τροχαίου. Ο 80χρονος οδηγός μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό, όπου ανακρίθηκε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση διερευνώνται από την Αστυνομία.

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