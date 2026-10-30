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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύσκολες ώρες για Κύπριο βουλευτή - «Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο, αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό»

 30.10.2026 - 08:09
Δύσκολες ώρες για Κύπριο βουλευτή - «Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο, αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλάς, αποχαιρετά την αγαπημένη του σκυλίτσα, Άικα, την οποία αποκαλούσε χαϊδευτικά «Λουλού» και η οποία στάθηκε στο πλευρό του για δέκα ολόκληρα χρόνια.

Ο Ευγένιος Χαμπουλάς μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για την απώλεια της πιστής του φίλης, περιγράφοντας το μεγάλο κενό που αφήνει πίσω της, τόσο στην οικογένειά του όσο και στις αγαπημένες τους εξορμήσεις για κυνήγι.

«Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο. Αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό. Μια άδεια γωνιά στο σπίτι. Μια συνήθεια που ξαφνικά σταματά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η αναφορά του στην έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, καθώς, όπως σημειώνει, αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία που θα βρεθεί στα βουνά και στα χωράφια χωρίς την αγαπημένη του Άικα.

«Θα λείπει η παρουσία σου, ο ενθουσιασμός σου, η χαρά σου κάθε φορά που ετοιμαζόμασταν να ξεκινήσουμε», γράφει, θυμούμενος τις στιγμές που μοιράστηκαν.

Παράλληλα, στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς όλους τους κυνηγούς, καλώντας τους να αγαπούν, να φροντίζουν και να προστατεύουν τα σκυλιά τους, τονίζοντας πως δεν είναι απλώς συνεργάτες στο κυνήγι, αλλά πιστοί φίλοι και αναπόσπαστα μέλη της οικογένειας.

«Καλό σου ταξίδι, Άικα μου. Καλό σου ταξίδι, Λουλού μου», καταλήγει στην ανάρτησή του, αποχαιρετώντας τη σκυλίτσα που τον συντρόφευε από το 2016.

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