Η Κριστίνα Αγκιλέρα πόζαρε γυμνή μέσα σε μπανιέρα, δείτε φωτογραφία

Η τραγουδίστρια έκανε μία τολμηρή ανάρτηση στο Instagram εκφράζοντας την ανυπομονησία της για το Χάλογουιν

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