VIDEO: Το απόλυτο χάος χθες στον αυτοκινητόδρομο - Απίστευτη ταλαιπωρία - «Το συγκεκριμένο όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί»

Ο δρόμος άνοιξε μετά από 7 ώρες, κάτι που προκάλεσε απίστευτη ταλαιπωρία για τους οδηγούς, δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων από οχήματα στον αυτοκινητόδρομο.

Η απομάκρυνση του γερανοφόρου δεν ήταν εύκολη υπόθεση καθώς αναζητούσαν για ώρες κατάλληλο όχημα για τη μετακίνησή του.

«Το συγκεκριμένο γερανοφόρο όχημα απαγορεύεται να κυκλοφορεί στον αυτοκινητόδρομο», ανέφερε στην εκπομπή του Αλφα «Alpha Καλημέρα»,

«Δυστυχώς η ασυνέπεια και η παρανομία αυτή προκάλεσε όλο αυτό».

Ο λόγος που απαγορεύεται να κινούνται τέτοια οχήματα στον αυτοκινητόδρομο εξήγησε ο κ. Ευριπίδου είναι δύσκολο να βρεθεί κατάλληλο όχημα για μετακίνηση του ή να φτιαχτεί η βλάβη, πέραν ότι τέτοια οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο κάτι που εγγυμονεί κινδύνους.

«Ως επί το πλείστο όσα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες όπως για παράδειγμα τρακτέρ, χωματουργικά οχήματα, γερανοφόρα οχήματα, απαγορεύεται να κυκλοφορούν στον αυτοκινητόδρομο», εξήγησε.

Το συγκεκριμένο περιστατικό θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, ανέφερε ο κ. Ευριπίδου.

Την ίδια ώρα επισήμανε ότι η κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο απαιτεί πρώτα έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Τα λάθη των οδηγών που μπλοκάρουν ακόμα περισσότερο την κίνηση

Την ίδια ώρα ο κ. Ευριπίδου αναφέρθηκε και στα λάθη που κάνουν οι οδηγοί σε τέτοιες περιπτώσεις που όπως εξήγησε μπλοκάρουν ακόμα περισσότερο την κίνηση με αποτέλεσμα να προκαλείται ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία

«Πολλές φορές δυσκολεύουμε ακόμα παραπάνω εμείς οι ίδιοι τα πράγματα. Το ένα λάθος είναι ότι δεν μειώνουμε ταχύτητα, και βλέπουμε δεξιά αριστερά. Πολλοί γυρίζουν να βγάλουν βίντεο και καθυστερούν, αυτή την περιέργεια πρέπει να την αποφύγουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν λέω ότι θα λύσει το πρόβλημα αλλά είναι κάτι που διευκολύνει. Ένα άλλο σημαντικό, είναι καλό να παίρνουμε τη δεξιά λωρίδα έγκαιρα, διότι την ώρα που πλησιάζουμε και μπαίνουμε αναγκαστικά από την αριστερή στη δεξιά δημιουργείται ακόμα περισσότερη κίνηση».

Όσον αφορά το χθεσινό περιστατικό ο κ. Ευριπίδου επισήμανε ότι οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν αμέσως στη σκηνή για εξετάσεις και επιτόπιες διευθετήσεις, ενώ προχώρησαν και στην έκδοση σχετικών ανακοινώσεων για διευκόλυνση των οδηγών.

«Είναι καλό να βλέπουμε τις ανακοινώσεις», ανέφερε

Σε άλλο σημείο ο κ. Ευριπίδου ανέφερε ότι αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία πινακίδες στον αυτοκινητόδρομο που θα ενημερώνουν τους οδηγούς για την κίνηση.

«Ηδη οι πρώτες έχουν τοποθετηθεί στον αυτοκινητόδρομο, μένει να τεθούν σε λειτουργία, πρέπει να υπάρχει ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις να δίνονται οι κατάλληλες πληροφορίες», εξήγησε.

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