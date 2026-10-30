ΔΗΣΥ: Σιωπή πριν από την κάλπη, αλλά η εσωκομματική ένταση παραμένει- H παρέμβαση Καρούσου και οι διαφορετικές προσεγγίσεις Αβέρωφ και Παμπορίδη

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο η αποφυγή των δημόσιων συζητήσεων μπορεί να περιορίσει τις διαφωνίες, που έχουν ήδη εκδηλωθεί. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν την επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη, φανερώνουν ότι στο εσωτερικό του κόμματος, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, για την πορεία και τις πολιτικές επιλογές, του ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου, ήταν σαφής: τα στελέχη, να μην συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ για τα εσωκομματικά, να αποφεύγουν σχετικές αναρτήσεις και να μην τροφοδοτούν, δημόσιες αντιπαραθέσεις. Οι παρεμβάσεις τους, θα περιορίζονται σε ζητήματα πολιτικής και επικαιρότητας, κατά προτίμηση στο πλαίσιο συζητήσεων, με εκπροσώπους άλλων κομμάτων.

Η παρέμβαση Καρούσου και το μήνυμα προς τον Γεωργιάδη

Πριν γίνει γνωστή η οδηγία για περιορισμό των δημόσιων τοποθετήσεων, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος παρενέβη μέσω του ALPHA, ασκώντας κριτική στον Χάρη Γεωργιάδη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η θέση του τελευταίου, ως προέδρου του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», με τον κ. Καρούσο να επαναφέρει το ζήτημα της αποχώρησής του, από τη συγκεκριμένη θέση.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όσους ενδεχομένως προσανατολίζονται σε διαφορετικές πολιτικές επιλογές, λέγοντας ότι όσοι επιθυμούν να στηρίξουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, θα πρέπει να το δηλώσουν και να αποχωρήσουν, από τα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Η τοποθέτηση αυτή, αναδεικνύει το βασικό πρόβλημα, που καλείται να διαχειριστεί ο ΔΗΣΥ: τα όρια της πολιτικής διαφωνίας και η σχέση των στελεχών με τις επίσημες αποφάσεις της παράταξης. Η δημόσια αντιπαράθεση, δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά αγγίζει και το ζήτημα της πολιτικής κατεύθυνσης, που θα ακολουθήσει το κόμμα.

Γιώργος Παμπορίδης: «Συγκρούονται δύο κόσμοι»



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γιώργος Παμπορίδης, παρουσίασε την Πέμπτη, τις θέσεις του, για την επόμενη ημέρα του ΔΗΣΥ, λίγες ημέρες μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα του κόμματος.

Στη δημοσιογραφική του διάσκεψη, περιέγραψε την εσωκομματική αναμέτρηση, ως σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων. Για τον ίδιο, η αλλαγή και η διαμόρφωση μιας πιο ριζοσπαστικής κεντροδεξιάς, αποτελούν βασικά στοιχεία της πρότασής του.

Ο κ. Παμπορίδης εμφανίστηκε επίσης βέβαιος, για την προοπτική του κόμματος σε περίπτωση που επιλεγεί ως υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός στον δεύτερο γύρο και δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει την εξουσία, αν εγώ είμαι υποψήφιος», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι η εκτίμησή του μπορεί να ακουστεί αλαζονική, αλλά επιμένοντας ότι την πιστεύει.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις προεδρικές εκλογές του 2023, παραδεχόμενος ότι δεν είχε στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, λόγω της μεταξύ τους πολιτικής αντιπαλότητας. Διαφοροποιήθηκε επίσης, από την πρόταση του ανθυποψηφίου του, για άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη θέση, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οριστική πολιτική δέσμευση.

Νεοφύτου: Προτεραιότητα η ενότητα



Από την πλευρά του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιλέγει να δώσει έμφαση στην άμεση επαφή με τα μέλη του κόμματος και να αποφύγει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, κατά την περίοδο που απομένει, μέχρι την εσωκομματική ψηφοφορία.

Όπως δήλωσε, θέλει να αφιερώσει τον χρόνο του, στο να ακούσει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των μελών, αντί να συμμετέχει σε δημόσιες συζητήσεις,που ενδέχεται να εντείνουν τις διαφωνίες. «Προτεραιότητα είναι η ενότητα», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Η κοινή παρουσία του με τον Γιώργο Παμπορίδη στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, δίπλα στην πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο δημόσιας εικόνας. Οι κοινές εμφανίσεις, ωστόσο, δεν αναιρούν τις διαφορές που καταγράφονται στις πολιτικές τους τοποθετήσεις.

Καθώς πλησιάζει η εσωκομματική κάλπη της 28ης Νοεμβρίου, το διακύβευμα για τον ΔΗΣΥ, δεν περιορίζεται στην επιλογή του προσώπου, που θα διεκδικήσει την προεδρία της Δημοκρατίας. Αφορά και τη δυνατότητα του κόμματος, να διαχειριστεί τις διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό του, χωρίς η προεκλογική διαδικασία, να μετατραπεί σε παρατεταμένη δημόσια σύγκρουση.

Η απόφαση για περιορισμό των δημοσίων παρεμβάσεων, μπορεί να προσφέρει προσωρινή ηρεμία. Η ουσιαστική δοκιμασία όμως, θα είναι αν μετά την κάλπη, οι διαφορετικές πλευρές, θα μπορέσουν να συνυπάρξουν, σε μια κοινή πολιτική πορεία.