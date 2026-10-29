Οδηγείται σε αποσύνθεση η ΕΔΕΚ; Παραιτήσεις τριών μελών του Πολιτικού Γραφείου

Η κρίση που εκτυλίσσεται στην ΕΔΕΚ δεν αφορά απλώς τρεις παραιτήσεις στελεχών. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη εσωκομματική αντιπαράθεση, η οποία αφορά τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, τη διαχείριση των οικονομικών και του προσωπικού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ηγεσία υπό την πρόεδρο Σοφία Χριστοδούλου Μακρή .

Τι προηγήθηκε της νέας κρίσης

Η εσωκομματική αντιπαράθεση είχε κορυφωθεί πριν από το Καταστατικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2026 στη Λευκωσία . Στις 16 και στις 20 Οκτωβρίου, έντεκα μέλη του Πολιτικού Γραφείου απέστειλαν επιστολές προς την πρόεδρο , εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για τους χειρισμούς της ηγεσίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ακύρωση συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου, η εφαρμογή αποφάσεων προηγούμενου Έκτακτου Συνεδρίου, η οικονομική διαχείριση και η προετοιμασία των καταστατικών αλλαγών. Οι έντεκα υπογράφοντες υποστήριξαν ότι παρακάμφθηκαν συλλογικές διαδικασίες και αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της σύγκλησης του Συνεδρίου. Μεταξύ άλλων, έκαναν λόγο για ανείσπρακτες κομματικές εισφορές που, σύμφωνα με τους ίδιους, ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.

Η πρόεδρος, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε τη διαδικασία, επικαλούμενη τις διαβουλεύσεις που είχαν προηγηθεί και τις σχετικές πρόνοιες του καταστατικού.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των έντεκα στελεχών, καθώς και του πρώην προέδρου Μαρίνου Σιζόπουλου και του αναπληρωτή προέδρου Μορφάκη Σολωμονίδη . Εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα σημαντικές καταστατικές αλλαγές , μεταξύ των οποίων η κατάργηση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, η επαναφορά του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα και της Εκτελεστικής Γραμματείας, καθώς και ρυθμίσεις για την οικονομική διαφάνεια και την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών.

Παράλληλα, στο Συνέδριο παρευρέθηκαν στελέχη που είχαν διαγραφεί ή αποστασιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Κωστής Ευσταθίου . Η επιστροφή τους παρουσιάστηκε από τη νέα ηγεσία ως μέρος της προσπάθειας ανασυγκρότησης και επανασυσπείρωσης του κόμματος. Ωστόσο, οι απουσίες και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις ανέδειξαν ότι οι εσωκομματικές διαφωνίες δεν είχαν ξεπεραστεί.