Παραιτήθηκε η Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ - Αποχωρεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027

«Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027», ανέφερε η ΕΚΤ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε πως ενημερώθηκε από την Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της Λαγκάρντ θα αρχίσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, πρόσθεσε ο Κόστα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά την Κριστίν Λαγκάρντ, εκφράζοντας την αναγνώρισή του με ένα παρατεταμένο, όρθιο χειροκρότημα.

Η αποχώρησή της ανοίγει τον δρόμο για έναν από τους μεγαλύτερους ανασχηματισμούς στην ηγεσία της ΕΚΤ στην 28ετή ιστορία της, ακριβώς τη στιγμή που η κεντρική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Πηγή: protothema.gr