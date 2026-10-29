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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Νετανιάχου καταγγέλλει παρέμβαση Τουρκίας και Κατάρ στις εκλογές

 29.10.2026 - 10:42
Ο Νετανιάχου καταγγέλλει παρέμβαση Τουρκίας και Κατάρ στις εκλογές

Παρέμβαση της Τουρκίας και του Κατάρ στις ισραηλινές εκλογές κατήγγειλε την Πέμπτη, εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας, το κόμμα Λικούντ, αρχηγός του οποίου είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης, το Λικούντ εκτιμά ότι η Άγκυρα και η Ντόχα βρίσκονται πίσω από τη χρηματοδότηση ομάδων που ενθαρρύνουν την προσέλευση των Αράβων πολιτών στις κάλπες — υπόθεση που τελεί ήδη υπό διερεύνηση από τη Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας).

Όπως μεταδίδει το Κανάλι 12, η έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Σιν Μπετ και παρουσιάστηκαν στον επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Νόαμ Σόλμπεργκ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δίαυλοι μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύθηκαν τα κεφάλαια στις εν λόγω οργανώσεις παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Το πρωί, ο Σόλμπεργκ έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι, να ξεκινήσει έρευνα για τις καταγγελίες περί ξένης παρέμβασης και σχετικά με «υποψίες για ξένη χρηματοδότηση και πιθανή εκλογική δωροδοκία από ξένες οντότητες».

Την Τρίτη, ο Ζίνι δήλωσε ότι η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε «καλά μέχρι στιγμής», προσθέτοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο».

Πριν από την ψηφοφορία, εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Λικούντ σχεδίαζε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα σε περιοχές με αραβικό πληθυσμό και να ισχυριστεί ότι οι εκλογές «εκλάπησαν» σε περίπτωση που δεν κέρδιζε ο Νετανιάχου. Μάλιστα, το κόμμα φέρεται να είχε προετοιμάσει εκ των προτέρων σειρά καταγγελιών και ισχυρισμών περί εκλογικής νοθείας.

Νωρίτερα το πρωί, πηγή της ισραηλινής αστυνομίας απέρριψε τους ισχυρισμούς του Λικούντ ότι οι εκλογές «κλάπηκαν» από τα αραβικά κόμματα, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία» που να τους στηρίζουν.

Η αραβική ψήφος είναι κομβικής σημασίας για τους μετεκλογικούς συσχετισμούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Κοινή Λίστα οδεύει προς την κατάληψη 12 εδρών, ενώ το κόμμα Ράαμ εξασφαλίζει 7 έδρες. Η συνολική αυτή δύναμη των 19 εδρών μετατρέπει τα δύο αραβικά κόμματα σε καθοριστικούς παράγοντες για οποιονδήποτε εναλλακτικό κυβερνητικό σχεδιασμό.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ κάλεσε τους πολιτικούς να επιδείξουν ανοιχτό πνεύμα κατά τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

Πηγή: skai.gr

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