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Αυτή είναι η πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς στα θρανία -Γιατί δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει

 29.10.2026 - 08:02
Αυτή είναι η πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς στα θρανία -Γιατί δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει

Μια άγνωστη πινακίδα για τους περισσότερους οδηγούς έχει κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της Ευρώπης, προκαλώντας απορίες σχετικά με τη σημασία της και τον λόγο για τον οποίο τοποθετείται σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά από πινακίδες και ειδικά σήματα, τα οποία κάθε οδηγός οφείλει να γνωρίζει αν θέλει να κινείται με ασφάλεια και χωρίς να παραβιάζει τη νομοθεσία. Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ορισμένες από αυτές ή τις συγχέουν με άλλες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λιγότερο συνηθισμένες περιπτώσεις.

Παρότι δε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούνται πινακίδες με κοινά χαρακτηριστικά και παρόμοια λογική, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η εθνική νομοθεσία και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οδικού δικτύου οδηγούν στην υιοθέτηση διαφορετικών σημάτων.

Μία τέτοια περίπτωση συναντάμε στην Ισπανία, όπου μια ιδιαίτερη πινακίδα έχει γίνει viral καθώς ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι ακριβώς συμβολίζει. Πρόκειται για τη σήμανση P-35, γνωστή επισήμως ως «trenzado», λέξη που στα ισπανικά σημαίνει «πλέξιμο» ή «διασταύρωση».

Η εν λόγω πινακίδα έχει τριγωνικό σχήμα, κόκκινο περίγραμμα και λευκό φόντο, και απεικονίζει δύο οχήματα με βέλη που μοιάζουν να διασταυρώνονται ή να «πλέκονται». Σκοπός της είναι να προειδοποιήσει για τμήμα του δρόμου στο οποίο ρεύματα κυκλοφορίας από διαφορετικές κατευθύνσεις αλλάζουν λωρίδα, διασταυρώνοντας τις πορείες τους. Δεν πρόκειται για μια απλή διασταύρωση, αλλά για σημείο σε αυτοκινητόδρομο όπου τα οχήματα εισέρχονται και εξέρχονται ταυτόχρονα, με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 100 χλμ./ώρα.

Όταν οι οδηγοί δουν τη συγκεκριμένη πινακίδα, θα πρέπει να αυξήσουν άμεσα την προσοχή τους. Σε αυτά τα σημεία, τα οχήματα που εισέρχονται επιταχύνουν, ενώ εκείνα που εξέρχονται επιβραδύνουν, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα αλλαγές λωρίδας. Είναι κρίσιμο να διατηρείται ασφαλής απόσταση, να παρακολουθούνται προσεκτικά οι κινήσεις των άλλων οδηγών και να χρησιμοποιούνται πάντοτε τα φλας, ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις που σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα σφοδρές λόγω ταχύτητας.


Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές υπενθυμίζουν, κυρίως στους εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα και δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη σήμανση, ότι στα σημεία διασταυρώσεως προτεραιότητα έχει όποιος ήδη κινείται στη λωρίδα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, είναι προτιμότερο να μειωθεί η ταχύτητα και να δοθεί προτεραιότητα, παρά να δημιουργηθεί μια επικίνδυνη κατάσταση.

 

Πηγή: carandmotor.gr

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