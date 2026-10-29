Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς, τιμάται σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα ονόματα: Αβραάμ, Αβραμία* (γιορτάζει και σε άλλη ημερομηνία)

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος*

Μελίνα*

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα* Ertnews.gr





Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις