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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 29.10.2026 - 06:38
Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς, τιμάται σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα ονόματα:

Αβραάμ, Αβραμία* (γιορτάζει και σε άλλη ημερομηνία)
Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος*
Μελίνα*
Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*

Ertnews.gr

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