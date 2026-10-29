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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ στο Κυπριακό

 29.10.2026 - 07:06
Γεραπετρίτης: Δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ στο Κυπριακό

Στο Κυπριακό αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι βρίσκεται "σε πλήρη εξέλιξη" και ότι δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ που χτίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Γκουτέρες.

Ο Γ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ανάγκη να ξεκινήσουν πιο επίσημες συζητήσεις επί της ουσίας του ζητήματος.

«Δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ, το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Α. Γκουτέρες», υπογράμμισε.

Επισήμανε την ανάγκη σεβασμού των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από όλους, προκειμένου να επανενωθεί το νησί.

"Θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι απαράγραπτα, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους, για να μπορέσει επιτέλους να επανενωθεί το νησί" τόνισε ο Γ. Γεραπετρίτης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας έστειλε σαφές μήνυμα για την προάσπιση των ελληνικών θέσεων στις θαλάσσιες ζώνες, υπογραμμίζοντας ότι «σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θέλω να είμαι εντελώς ξεκάθαρος, η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες».

«Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού. Είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει το διεθνές δίκαιο να επιβάλλεται», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στις παράνομες οριοθετήσεις. «Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι θάλασσες, οι ωκεανοί δεν αποτελούν προνόμιο ούτε οικόπεδο του καθενούς», επισήμανε.

«Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις μεταξύ όμορων θαλασσίων χωρών και αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στους κανόνες που αφορούν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας έχουν προσχωρήσει τα περισσότερα κράτη του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο ως μόνο τρόπο επίλυσης των διαφορών. «Η Ελλάδα πάντοτε επιμένει στο ότι θα πρέπει οι χώρες, οι οποίες είναι γειτονικές, να εργάζονται μεταξύ τους για να επιλύουν τις διαφορές», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως μπορούν να γίνονται ανεκτές επιθετικές ενέργειες αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις τηλεφωνικές επαφές με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και δημοσιεύματα σχετικά με τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς προς την Αίγυπτο, ο υπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική και αδελφική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία, όπως ανέφερε, εξελίσσεται σε όλα τα πεδία.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη στάθηκε δίπλα του στη Νέα Υόρκη κατά την ανακοίνωση της δήλωσης για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Έχουμε μία πολύ κοινή πεποίθηση σε σχέση με την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου με την Αίγυπτο», τόνισε. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι διαφορετικά θα προκύψει μια εξαιρετικά επιζήμια κατάσταση τόσο για τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο ή άλλες θάλασσες όσο και για το παγκόσμιο εμπόριο και την επισιτιστική ασφάλεια.

Στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα συζητήθηκαν επίσης η πορεία του ΟΗΕ και οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις, με αναφορές στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

«Η διαπίστωση την οποία κάναμε από κοινού είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Τόνισε την ανάγκη να ληφθούν νέες αποφάσεις για την αποκλιμάκωση των κρίσεων, τον τερματισμό των πολέμων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης. Υπογράμμισε επίσης ότι είναι «πολύ σημαντικό ο ΟΗΕ να παραμείνει στην αιχμή της προσπάθειας για την παγκόσμια ειρήνη».

«Η ειρηνική επίλυση των διαφορών παραμένει το πιο σημαντικό αγαθό το οποίο κατακτήσαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε.

ΚΥΠΕ

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