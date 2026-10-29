Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Πίστευε ότι ο σύντροφός της την απατά επειδή δεν απαντούσε - Έμεινε άφωνη όταν κοίταξε την κάμερα ασφαλείας...
LIKE ONLINE

VIDEO: Πίστευε ότι ο σύντροφός της την απατά επειδή δεν απαντούσε - Έμεινε άφωνη όταν κοίταξε την κάμερα ασφαλείας...

 29.10.2026 - 07:37
VIDEO: Πίστευε ότι ο σύντροφός της την απατά επειδή δεν απαντούσε - Έμεινε άφωνη όταν κοίταξε την κάμερα ασφαλείας...

Όταν ο σύντροφός της σταμάτησε ξαφνικά να της απαντάει στα μηνύματα, το μυαλό της πήγε αμέσως στο χειρότερο σενάριο. Αποφάσισε να ελέγξει τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού για να δει τι συμβαίνει -και αυτό που είδε την άφησε παντελώς άφωνη!

Γεμάτη αγωνία, μπήκε στην εφαρμογή των καμερών του σπιτιού για να δει τι κάνει. Ωστόσο, αυτό που κατέγραψε το κύκλωμα παρακολούθησης δεν είχε καμία σχέση με απιστία, αλλά με... «πολεμικές τέχνες»!

Όπως αποκάλυψε η ίδια στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok -το οποίο έγινε αμέσως viral- ο σύντροφός της ήταν απορροφημένος σε έναν... επικό αγώνα πάλης. Ο λόγος; Προσπαθούσε να διδάξει πολεμικές τέχνες στον σκύλο τους, Koda!

Στο απολαυστικό υλικό, ο νεαρός φαίνεται να παλεύει με τον Koda στο σαλόνι, να προσπαθεί να του «κλειδώσει» το πόδι και να κάνει δραματικές κινήσεις WWE, συνοδεύοντας την αναμέτρηση με μια ξεκαρδιστική περιγραφή.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή πρώην Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας – Πότε θα γίνει η κηδεία
Χάος στη Λάρνακα: Λεωφορείο έπεσε σε έργα και μπλόκαρε το δρόμο -Δείτε φωτογραφία
Αυτή είναι η πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς στα θρανία -Γιατί δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει
Προσοχή στις εξορμήσεις σας! Πολίτης εντόπισε τεράστια φίνα - Δείτε βίντεο
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια
Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία με 30χρονο νεκρό σε τροχαίο στο Κερατσίνι - Η μηχανή του προσέκρουσε σε προστατευτικά και έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

 29.10.2026 - 07:19
Επόμενο άρθρο

Η συγκλονιστική ιστορία του 48χρονου γιατρού που «νίκησε» τον καρκίνο προστάτη τελικού σταδίου

 29.10.2026 - 08:00
LIVE: Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του - Στο προσκήνιο οι πολιτικές προτάσεις του

LIVE: Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του - Στο προσκήνιο οι πολιτικές προτάσεις του

Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του και καταθέτει τις πολιτικές του προτάσεις, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, στη Λευκωσία. Το ThemaOnline σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του - Στο προσκήνιο οι πολιτικές προτάσεις του

LIVE: Ο Γιώργος Παμπορίδης ανοίγει τα χαρτιά του - Στο προσκήνιο οι πολιτικές προτάσεις του

  •  29.10.2026 - 09:49
Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

  •  29.10.2026 - 06:24
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Δεν θα αφιερώσω χρόνο σε δημόσιες αντιπαραθέσεις» – Το μήνυμα προς τον κόσμο του ΔΗΣΥ

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Δεν θα αφιερώσω χρόνο σε δημόσιες αντιπαραθέσεις» – Το μήνυμα προς τον κόσμο του ΔΗΣΥ

  •  29.10.2026 - 09:33
«Κόλαφος» από την Ελεγκτική: Κενά, λάθη και ελλιπείς έλεγχοι στα ωφελήματα αιχμαλώτων - Σωρεία περιπτώσεων εκτός μητρώων

«Κόλαφος» από την Ελεγκτική: Κενά, λάθη και ελλιπείς έλεγχοι στα ωφελήματα αιχμαλώτων - Σωρεία περιπτώσεων εκτός μητρώων

  •  29.10.2026 - 09:00
VIDEO - Άλλαξε το σκηνικό του καιρού, πάρτε ομπρέλα  – Σε αυτές τις περιοχές καταγράφονται βροχές – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

VIDEO - Άλλαξε το σκηνικό του καιρού, πάρτε ομπρέλα  – Σε αυτές τις περιοχές καταγράφονται βροχές – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

  •  29.10.2026 - 09:14
Τα τέσσερα σενάρια για το πολιτικό αδιέξοδο στο Ισραήλ, πώς ο Νετανιάχου μπορεί να παραμείνει στην εξουσία

Τα τέσσερα σενάρια για το πολιτικό αδιέξοδο στο Ισραήλ, πώς ο Νετανιάχου μπορεί να παραμείνει στην εξουσία

  •  29.10.2026 - 08:53
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

  •  29.10.2026 - 06:29
Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

  •  29.10.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα