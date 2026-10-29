VIDEO: Πίστευε ότι ο σύντροφός της την απατά επειδή δεν απαντούσε - Έμεινε άφωνη όταν κοίταξε την κάμερα ασφαλείας...

Γεμάτη αγωνία, μπήκε στην εφαρμογή των καμερών του σπιτιού για να δει τι κάνει. Ωστόσο, αυτό που κατέγραψε το κύκλωμα παρακολούθησης δεν είχε καμία σχέση με απιστία, αλλά με... «πολεμικές τέχνες»!

Όπως αποκάλυψε η ίδια στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok -το οποίο έγινε αμέσως viral- ο σύντροφός της ήταν απορροφημένος σε έναν... επικό αγώνα πάλης. Ο λόγος; Προσπαθούσε να διδάξει πολεμικές τέχνες στον σκύλο τους, Koda!

Στο απολαυστικό υλικό, ο νεαρός φαίνεται να παλεύει με τον Koda στο σαλόνι, να προσπαθεί να του «κλειδώσει» το πόδι και να κάνει δραματικές κινήσεις WWE, συνοδεύοντας την αναμέτρηση με μια ξεκαρδιστική περιγραφή.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr