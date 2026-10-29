Εφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε ο 20χρονος στο ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα στην περιοχή Αγίας Ζώνης, δύο πρόσωπα που κινούνταν πεζοί στον δρόμο, ανέκοψαν την πορεία του και υπό την απειλή μαχαιριού απαίτησαν να τους παραδώσει τη μοτοσικλέτα του.

Αφού ο 20χρονος αρνήθηκε, ο ένας ύποπτος επιτέθηκε εναντίον του και τον έριξε στο έδαφος, ενώ ο δεύτερος ύποπτος έκλεψε τη μοτοσικλέτα με την οποία τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως, ο πρώτος ύποπτος έκλεψε τα χρήματα που είχε στην κατοχή του ο 20χρονος και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, που διερευνούν την υπόθεση.