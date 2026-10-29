Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού

 29.10.2026 - 06:32
Εφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού

Υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε εναντίον 20χρονου, διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό. Η ληστεία διαπράχθηκε 20 λεπτά περίπου μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, στην περιοχή Αγίας Ζώνης.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε ο 20χρονος στο ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα στην περιοχή Αγίας Ζώνης, δύο πρόσωπα που κινούνταν πεζοί στον δρόμο, ανέκοψαν την πορεία του και υπό την απειλή μαχαιριού απαίτησαν να τους παραδώσει τη μοτοσικλέτα του.

Αφού ο 20χρονος αρνήθηκε, ο ένας ύποπτος επιτέθηκε εναντίον του και τον έριξε στο έδαφος, ενώ ο δεύτερος ύποπτος έκλεψε τη μοτοσικλέτα με την οποία τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως, ο πρώτος ύποπτος έκλεψε τα χρήματα που είχε στην κατοχή του ο 20χρονος και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, που διερευνούν την υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρουν οι μαρτυρίες: Αυτή είναι η πιθανότερη αιτία της πολύνεκρης σύγκρουσης τρένων στην Ισπανία - 68 οι νεκροί
Χαμός στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή δεκάδων προσώπων μέρα μεσημέρι - Επενέβη η Αστυνομία
Αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος παρέσυρε 5χρονο παιδί μπροστά από παιδική χαρά στην Τήνο
Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο Νεόφυτος Κλεάνθους - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Διασωληνωμένος 65χρονος στην Εντατική μετά από πρόσκρουση σε δέντρο και κιγκλίδωμα
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

 29.10.2026 - 06:29
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 29.10.2026 - 06:38
Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Η νέα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό δημιουργεί ένα παράθυρο για επανεξέταση των δυνατοτήτων συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς όμως να έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις, για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν και χωρίς δημοσιοποίηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

Κυπριακό: Το θετικό κλίμα δεν αρκεί - Οι τρεις εκκρεμότητες Χριστοδουλίδη και η δύσκολη αποστολή της Ολγκίν - Τι αναμένεται από τις επαφές με την απεσταλμένη του ΟΗΕ

  •  29.10.2026 - 06:24
Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

Προ των πυλών η εποχική γρίπη; Πότε αναμένεται η έξαρση και τι γίνεται με τα εμβόλια

  •  29.10.2026 - 06:29
Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

Αποθήκες αντί για ιατρεία στα σχολεία της Κύπρου: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί χρειαστεί εξέταση;

  •  29.10.2026 - 06:28
Εφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού

Εφιαλτικές στιγμές για 20χρονο στη Λεμεσό - Του έκλεισαν τον δρόμο και τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού

  •  29.10.2026 - 06:32
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  29.10.2026 - 06:22
Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Τα γνωστα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  29.10.2026 - 06:38
Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

Poll- Προεδρικές 2028: Η κούρσα για το Προεδρικό- Ποιον θέλουν οι πολίτες στο τιμόνι της χώρας;

  •  27.10.2026 - 11:58
Ο Νετανιάχου κέρδισε την πρωτιά, αλλά έχασε την πλειοψηφία: Η αραβική ψήφος, το αδιέξοδο Άιζενκοτ και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

Ο Νετανιάχου κέρδισε την πρωτιά, αλλά έχασε την πλειοψηφία: Η αραβική ψήφος, το αδιέξοδο Άιζενκοτ και το ενδεχόμενο νέων εκλογών

  •  28.10.2026 - 14:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα