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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή! Στέλνουν ψεύτικα SMS για εξώδικα και αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς - Νέα καταγγελία στη Λευκωσία

 28.10.2026 - 14:37
Προσοχή! Στέλνουν ψεύτικα SMS για εξώδικα και αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς - Νέα καταγγελία στη Λευκωσία

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, αφού συνεχίζεται η απάτη με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για πληρωμή δήθεν εξώδικων προστίμων.

Σύμφωνα με νέα καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας από γυναίκας ηλικίας 45 ετών, χθες 27 Οκτωβρίου, η ίδια έλαβε τηλεφωνικό μήνυμα σχετικά με δήθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο. Η 45χρονη ακολούθησε ηλεκτρονικό σύνδεσμο – link, που αναφερόταν στο μήνυμα και οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα, όπου καταχώρησε τα στοιχεία εγγραφής του οχήματος. Ακολούθως στη σελίδα εμφανίστηκε πλαστό έγγραφο, με λογότυπο της Δημοκρατίας και με πληροφορίες για δήθεν καταγγελία παράβασης τροχαίας με πρόστιμο 6,59 ευρώ.

Η 45χρονη ακολούθησε την επιλογή για πληρωμή του δήθεν προστίμου, καταχωρώντας τα προσωπικά της στοιχεία και τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της, καθώς και τον κωδικό ασφαλείας μιας χρήσης “OTP”, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Ωστόσο, από έλεγχο που έκανε μέσω του διαδικτυακού τραπεζικού λογαριασμού της, η 45χρονη διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός της είχε χρεωθεί με την πληρωμή ποσού ύψους 1,219 ευρώ, που έγινε μέσω άγνωστης της διαδικτυακή ιστοσελίδα.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων, η Αστυνομία ενημερώνει εκ νέου το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτό τον τρόπο ή μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επικοινωνίας για να καλέσει πολίτες να πληρώσουν οποιαδήποτε πρόστιμα ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Παρακαλείται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικού όταν λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Ως μέτρο προστασίας, συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες, προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Τέλος, για επαλήθευση οποιωνδήποτε μηνυμάτων λαμβάνουν, οι πολίτες προτρέπονται όπως επικοινωνούν με τους αναφερόμενους Οργανισμούς, μέσω γνωστοποιημένων επίσημων καναλιών επικοινωνίας.

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