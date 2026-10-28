Ωρες αγωνίας για την 16χρονη Μαρία: Εχει εξαφανιστεί από την Λευκωσία και δεν την εντοπίζουν - Φωτογραφία

Η 18χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60μ., περίπου, εύσωμης σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε μαύρη φόρμα και φούτερ σκούρου χρώματος. Η 16χρονη περιγράφεται ως 1.50μ., περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με κόκκινα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε μαύρο φούτερ και μπλε τζιν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.