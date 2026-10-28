Ωρες αγωνίας για την 16χρονη Μαρία: Εχει εξαφανιστεί από την Λευκωσία και δεν την εντοπίζουν - Φωτογραφία

Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη εσωκομματική δοκιμασία. Οι τελευταίες εξελίξεις, δεν αφορούν απλώς μια διαφωνία ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη, για το ποιος θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Φέρνουν στην επιφάνεια προβλήματα που αγγίζουν την ηγεσία, τις εσωτερικές ισορροπίες, την πολιτική ταυτότητα της παράταξης και κυρίως, την εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στην ίδια πολιτική γραμμή.