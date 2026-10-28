Εορτολόγιο 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28η Οκτωβρίου

Παράλληλα, σε ορισμένα εορτολόγια αναφέρονται και άλλα ονόματα, όπως Πολύβιος, Πολυβία, Πολύνικος, Πολυνίκη, Προμηθέας, Σοφοκλής, Σοφόκλεια, Χρόνιος και Χρονία.

Ποια γιορτή τιμά η Εκκλησία στις 28 Οκτωβρίου

Στις 28 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ η ημέρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ», που σηματοδοτεί την άρνηση της Ελλάδας στο ιταλικό τελεσίγραφο το 1940 και την είσοδό της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.