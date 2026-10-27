Δεν έχουν τέλος οι αυξήσεις στα καύσιμα - Από το πρατήριο μέχρι το σούπερ μάρκετ, πώς πιέζεται η τσέπη των Κυπρίων

Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν αυξήσεις σε σημαντικές κατηγορίες δαπανών, ενώ οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 από τον πληθωρισμό που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο. Το ερώτημα είναι πόσο επηρεάζεται τελικά η αγοραστική δύναμη των πολιτών και πόσα χρήματα απομένουν μετά την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Η προειδοποίηση του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββα Προκοπίου, για ενδεχόμενες νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του κόστους ζωής. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, γύρω στα 110 με 112 δολάρια το βαρέλι, έναντι περίπου 100 με 102 δολαρίων το προηγούμενο δεκαπενθήμερο.

Εφόσον οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για ακόμη λίγες ημέρες, εκτιμά ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Για τον πολίτη, όμως, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην τιμή που θα πληρώσει στο πρατήριο. Η αύξηση του κόστους των καυσίμων έρχεται να προστεθεί στις υπόλοιπες υποχρεώσεις των νοικοκυριών, από τα ψώνια και τους λογαριασμούς μέχρι το ενοίκιο και τις καθημερινές μετακινήσεις.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το κόστος ζωής

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός στην Κύπρο έφτασε στο 3,7% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,74%.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις μεταξύ των οικονομικών κατηγοριών καταγράφηκαν στα πετρελαιοειδή, με 25,8%, και στην ηλεκτρική ενέργεια και το νερό, με 11,2%.

Παράλληλα, οι μεταφορές παρουσίασαν αύξηση 11,9% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά ήταν ακριβότερα κατά 3,56%.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια επιβάρυνση που εκτείνεται σε διαφορετικές πλευρές της καθημερινότητας. Πρόκειται για κατηγορίες στις οποίες τα νοικοκυριά διαθέτουν μέρος του εισοδήματός τους για να καλύψουν βασικές ανάγκες, με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να περιορίζουν τα περιθώρια για άλλες δαπάνες.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι οι αυξήσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες του δείκτη και δεν σημαίνουν ότι κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζει ακριβώς την ίδια ποσοστιαία αύξηση στα έξοδά του.

Οι μισθοί αυξάνονται, αλλά τι συμβαίνει στην αγοραστική δύναμη;

Τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις απολαβές, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 26 Οκτωβρίου, δείχνουν ότι οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ανήλθαν στα €2.548 το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι €2.475 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 3%.

Η αύξηση αυτή, ωστόσο, αφορά τον μέσο όρο των ακαθάριστων απολαβών και δεν σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έλαβαν αντίστοιχη αύξηση στον μισθό τους.

Επιπλέον, τα στοιχεία για τις απολαβές αφορούν το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός 3,7% αφορά τον Σεπτέμβριο. Επομένως, η σύγκριση δεν αφορά ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, αναδεικνύει το ερώτημα κατά πόσο η αύξηση των εισοδημάτων συμβαδίζει με τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος ζωής.

Όταν ένας εργαζόμενος εξακολουθεί να λαμβάνει τον ίδιο μισθό, αλλά χρειάζεται περισσότερα χρήματα για καύσιμα, τρόφιμα και λογαριασμούς, η αγοραστική του δύναμη μειώνεται. Με άλλα λόγια, το ίδιο εισόδημα καλείται να καλύψει περισσότερα έξοδα.

Ακόμη και όταν οι απολαβές αυξάνονται, η ουσία βρίσκεται στο κατά πόσο η αύξηση αυτή αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό.

Πόσο κοστίζει μια αύξηση στα καύσιμα στην πράξη;

Η επιβάρυνση μπορεί να αποτυπωθεί και με έναν απλό υπολογισμό.

Για έναν οδηγό που γεμίζει το ρεζερβουάρ του με 50 λίτρα βενζίνης, μια υποθετική αύξηση κατά 5 σεντ το λίτρο σημαίνει επιπλέον €2,50 για κάθε γέμισμα. Αν η αύξηση είναι 10 σεντ το λίτρο, το επιπλέον κόστος ανέρχεται στα €5.

Για κάποιον που γεμίζει το ρεζερβουάρ του τέσσερις φορές τον μήνα, η ίδια υποθετική αύξηση των 5 σεντ μεταφράζεται σε €10 περισσότερα τον μήνα ή €120 σε διάστημα ενός έτους, εφόσον η αύξηση παραμείνει σταθερή και οι υπόλοιπες συνθήκες δεν αλλάξουν.

Με αύξηση 10 σεντ το λίτρο, η αντίστοιχη επιβάρυνση θα έφτανε τα €20 τον μήνα ή €240 σε έναν χρόνο.

Οι υπολογισμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν αποτελούν πρόβλεψη για το ύψος των επόμενων αυξήσεων. Δείχνουν, όμως, πώς ακόμη και μια σχετικά μικρή μεταβολή στην τιμή του λίτρου μπορεί να μετατραπεί σε πρόσθετη μηνιαία δαπάνη για έναν οδηγό που χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητό του.

Το ποσό μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το όχημα, την κατανάλωση, τις αποστάσεις και τη συχνότητα ανεφοδιασμού.

Από τα καύσιμα στις υπόλοιπες τιμές

Οι επιπτώσεις μιας αύξησης στις τιμές των καυσίμων δεν περιορίζονται απαραίτητα στους οδηγούς.

Οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις μεταφορές και στη χρήση οχημάτων μπορεί να αντιμετωπίσουν υψηλότερα λειτουργικά έξοδα. Αν μέρος αυτής της επιβάρυνσης μετακυλιστεί στις τιμές προϊόντων ή υπηρεσιών, τότε το κόστος μπορεί να φτάσει και στον καταναλωτή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αύξηση στα καύσιμα οδηγεί αυτόματα σε ανατίμηση όλων των προϊόντων. Αποτελεί, ωστόσο, έναν πιθανό μηχανισμό μέσω του οποίου οι αυξημένες ενεργειακές και μεταφορικές δαπάνες μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα την οικονομία.

Για τα νοικοκυριά, αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση ενδέχεται να μην εμφανίζεται μόνο στην απόδειξη του πρατηρίου, αλλά και σε άλλες καθημερινές συναλλαγές.

Ποιοι εργαζόμενοι πιέζονται περισσότερο;

Η επίδραση των ανατιμήσεων δεν είναι ίδια για όλους.

Ένα νοικοκυριό με υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να έχει μεγαλύτερο περιθώριο να απορροφήσει μια αύξηση στα έξοδά του. Αντίθετα, για έναν εργαζόμενο με περιορισμένο εισόδημα, ο οποίος καλείται να πληρώνει ενοίκιο, λογαριασμούς και να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειάς του, ακόμη και μια μικρότερη πρόσθετη δαπάνη μπορεί να απαιτήσει αλλαγές στον μηνιαίο προϋπολογισμό.

Το ίδιο ισχύει για όσους εξαρτώνται από το αυτοκίνητο για να μεταβούν στην εργασία τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν ουσιαστικά τις μετακινήσεις τους.

Το κρίσιμο ζήτημα, επομένως, δεν είναι μόνο το ποσοστό αύξησης των τιμών, αλλά και το ποιο μέρος του εισοδήματος κάθε νοικοκυριού κατευθύνεται σε βασικές ανάγκες και πόσα χρήματα απομένουν μετά την κάλυψή τους.

Το ερώτημα που παραμένει

Η προειδοποίηση για νέες αυξήσεις στα καύσιμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες δαπανών εξακολουθούν να απασχολούν τα νοικοκυριά.

Η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τις επόμενες εξελίξεις στην αγορά καυσίμων.

Για τους πολίτες, όμως, η ουσία βρίσκεται στο πώς οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν το σύνολο των εξόδων τους και κατά πόσο το εισόδημά τους επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Όταν το κόστος των βασικών αγαθών και υπηρεσιών αυξάνεται, το διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να περιορίζεται, ακόμη και αν ο ονομαστικός μισθός παραμένει αμετάβλητος ή καταγράφει κάποια αύξηση.

Και κάπως έτσι, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο θα κοστίζει το επόμενο γέμισμα του ρεζερβουάρ, αλλά πόσα χρήματα θα απομένουν στον εργαζόμενο όταν ολοκληρώσει τις πληρωμές του μήνα.

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