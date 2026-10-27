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ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Το μήνυμά του μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία του

 27.10.2026 - 15:32
Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Το μήνυμά του μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία του

Το πρώτο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου μετά τα δημοσιεύματα για την κατάσταση της υγείας του, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει ότι αναρρώνει στο σπίτι του, κοντά στην οικογένειά του.

Στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, αναρρώνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έστειλε το δικό του μήνυμα, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τις ευχές του, ενώ παράλληλα ζήτησε να γίνει σεβαστή η ανάγκη του για ηρεμία και ιδιωτικότητα. «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω προβλήματος στο αναπνευστικό του σύστημα. Η είδηση μεταδόθηκε αρχικά από την εκπομπή Happy Day του Alpha.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή, σύμφωνα με τις οποίες είχε ήδη πάρει εξιτήριο και αναρρώνει στο σπίτι του.

 

 

Το δημοσίευμα της Espresso έκανε λόγο για ένα νέο πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν συνδεόταν με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), που είχε αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα. Από την πλευρά της, η εκπομπή Happy Day μετέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο νέο, διαφορετικό πρόβλημα υγείας, αναφέροντας ωστόσο ότι η νοσηλεία του συνεχιζόταν. Με το μήνυμά του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε ο ίδιος για την κατάστασή του, ευχαρίστησε όσους τού έστειλαν ευχές και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του κατά την περίοδο της ανάρρωσης.

Πηγή:gazzetta.gr

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