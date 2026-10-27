Επίδομα τέκνου: Τι γίνεται με τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν πρόκειται να εισακούσει ούτε τη Βουλή, ούτε τους πολύτεκνους, ούτε τους τρίτεκνους, ούτε τους μονογονιούς, ούτε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ούτε την Επίτροπο για τα δικαιώματα του παιδιού και δεν θα δεχθεί καμμιά από τις βασικές εισηγήσεις τους για βελτιώσεις στο νομοσχέδιο που κατέθεσε για το επίδομα τέκνου».

Σύμφωνα με τον κ. Κουκουμά, το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχουν γίνει ορισμένες βελτιώσεις, αλλά «απέχει πολύ από τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αποκλείει από τις όποιες βελτιώσεις τις μονογονεϊκές οικογένειες, σημειώνοντας ότι οι «μικροαλλαγές» που αναμένονται δεν δίνουν λύσεις για τους μονογονιούς, «παρά την προεκλογική δέσμευση του κ. Χριστοδουλίδη για βελτιώσεις στην επιδοματική πολιτική για τους μονογονιούς».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι δίνονται οι ίδιες οι αυξήσεις στο επίδομα τέκνου μόνο για δύο κατηγορίες και οι οποίες «δεν καλύπτουν ούτε το μισό από τις αυξήσεις στα βασικά αγαθά και στο κόστος ζωής τον τελευταίο χρόνο», αφού, όπως εξήγησε, για δύο κατηγορίες η αύξηση ανέρχεται σε €60 ετησίως, «δηλαδή €5 τον μήνα για κάθε παιδί», ενώ στην περίπτωση της δεύτερης κλίμακας η αύξηση είναι €27 ετησίως, δηλαδή «ούτε €2,5 τον μήνα ανά παιδί».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έφερε ως παράδειγμα τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι στη Γερμανία το επίδομα τέκνου είναι €255 τον μήνα ανά παιδί, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στο Λουξεμβούργο ξεκινά από €300 ανά παιδί και στην Πολωνία €185 τον μήνα ανά παιδί, «ενώ στην Κύπρο το μέγιστο που μπορεί να πάρει είναι τα €49 που τώρα μάλλον θα γίνουν €53 ή €54».

Ο κ. Κουκουμάς ανέφερε, επίσης, ότι η κυβέρνηση δεν δέχεται ούτε τη δημιουργία ενός αυτόματου μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κλιμάκων, με βάση τις αυξήσεις στο κόστος ζωής και την ακρίβεια, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν υλοποιούνται οι δεσμεύσεις που έδωσε προεκλογικά ο κ. Χριστοδουλίδης στους τρίτεκνους και στους πολύτεκνους για να καταργηθούν τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια όσον αφορά το επίδομα τέκνου, ούτε καν για την περίπτωση των εξαρτώμενων φοιτητών».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η Κύπρος δαπανά λιγότερο από 1% του ΑΕΠ της για την οικογένεια και το παιδί, που αντιστοιχούν σε λιγότερα από τα μισά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κεφαλή για οικογενειακές παροχές δαπανούνται €830 κατά μέσο όρο, η Κύπρος δαπανά €277, περίπου στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Τα πλεονάσματα που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, τα οποία τα έκανε ο κόσμος που μέσα από τους φόρους διπλοπληρώνει την ακρίβεια, δεν είναι ούτε για να τα φυλάει η κυβέρνηση για να δίνει φοροαπαλλαγές στους μεγαλοεπιχειρηματίες, ούτε για να τα φυλάει ο κ. Χριστοδουλίδης για να μοιράσει στην προεκλογική. Τα πλεονάσματα είναι για να επιστρέψουν τουλάχιστον κατά ένα μέρος τους στην κοινωνία που πιέζεται δραματικά και ασφυκτιά», είπε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι το επίδομα τέκνου είναι «η πιο στοχευμένη πολιτική της πολιτείας για να στηρίζει τις οικογένειες, που είναι ο πυρήνας ενός κράτους», σημειώνοντας ότι η στήριξη των οικογενειών είναι «εθνικό καθήκον».

«Χαιρόμαστε γιατί μετά και από δικές μας πρωτοβουλίες και προσπάθειες, έχουμε ένα ενώπιον μας ένα νομοσχέδιο που επεκτείνει τη στήριξη στις οικογένειες και εντάσσει ακόμα μερικές χιλιάδες τόσο στο επίδομα τέκνου, όσο και στο επίδομα βρεφονηπιακών σταθμών», ανέφερε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό δεν είναι αρκετό. «Η επιδίωξή μας είναι αυτή η πολιτεία να στηρίξει ακόμα περισσότερο τις κυπριακές οικογένειες. Πρόταση μας είναι να αυξηθεί ο προϋπολογισμός και να ενταχθούν κι άλλες οικογένειες, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τα εισοδηματικά κριτήρια, όσο αυξάνεται η δομή της οικογένειας», σημείωσε.

Ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να καταργηθούν ή να αυξηθούν σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο τα εισοδηματικά κριτήρια και οι φοιτητές να υπολογίζονται στον αριθμό τέκνων για σκοπούς του επιδόματος.

«Θέση μας, που υιοθετήθηκε σήμερα επισήμως από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι οι οικογένειες Κυπρίων που επαναπατρίζονται να έχουν δικαίωμα αίτησης για το επίδομα τέκνου από την πρώτη μέρα επαναπατρισμού τους», είπε, προσθέτοντας ότι το Υφυπουργείο ετοιμάζεται σχετικό σχέδιο.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους κατά πόσο η αλλαγή μπορεί να αφορά μόνο Κύπριους πολίτες και όχι Ευρωπαίους, ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι μπορεί να γίνει μόνο για τους Κύπριους, σημειώνοντας ότι το αρμόδιο Υφυπουργείο «έχει βρει τον τρόπο».

«Ως κόμμα που στηρίζουμε την κυβέρνηση έχουμε μια αυξημένη ευθύνη ώστε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα για τις κυπριακές οικογένειες και τα νεαρά ζευγάρια. Γι’ αυτό και στις προτάσεις που καταθέσαμε στην κυβέρνηση για τροποποιήσεις και αλλαγές για τον προϋπολογισμό του 2027, έχουν ενταχθεί και εισηγήσεις που επεκτείνουν ακόμα περισσότερο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο», είπε καταληκτικά.