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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εμείς αλλάξαμε τα πάντα για τα παιδιά μας» - Η ανάρτηση Κύπριου πατέρα που προκαλεί ερωτήματα

 27.10.2026 - 10:15
«Εμείς αλλάξαμε τα πάντα για τα παιδιά μας» - Η ανάρτηση Κύπριου πατέρα που προκαλεί ερωτήματα

Παράπονα για συνεχή εμπόδια στην επικοινωνία πατέρα με τα παιδιά του, παρά την ύπαρξη δικαστικού διατάγματος του Οικογενειακού Δικαστηρίου, διατυπώνονται σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, ο πατέρας φέρεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην άσκηση του δικαιώματός του να επικοινωνεί με τα παιδιά του, ενώ γίνεται λόγος και για περιστατικά λεκτικής βίας.

Όπως υποστηρίζει ο πατέρας, παρά τις προσπάθειές του να απευθυνθεί στην Αστυνομία και να εξηγήσει την κατάσταση, αισθάνεται ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, αναφέρει ότι, σύμφωνα με όσα του έχουν λεχθεί, οι δυσκολίες σχετίζονται και με το γεγονός ότι το ένα παιδί δεν έχει ακόμη συμπληρώσει την ηλικία των τριών ετών.

Στην ανάρτηση τίθενται, επίσης, ερωτήματα σχετικά με την παρουσία της μητέρας κατά την επικοινωνία, όπως φέρεται να προβλέπει το δικαστικό διάταγμα. Ο συντάκτης υποστηρίζει ότι η μητέρα απουσιάζει συχνά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, να δημιουργούνται προβλήματα στην εφαρμογή της απόφασης.

Ο ίδιος σημειώνει ότι έχει προσαρμόσει το εργασιακό του πρόγραμμα και τις καθημερινές του υποχρεώσεις, προκειμένου να τηρεί όσα προβλέπονται στο διάταγμα και να διατηρεί την επικοινωνία με τα παιδιά του. Εκφράζει, παράλληλα, τη δυσαρέσκειά του για την εμπλοκή άλλων συγγενικών προσώπων, όπως γιαγιάδων και θειών, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετων εμποδίων.

«Τα παιδιά δεν είναι όπλα αντιπαράθεσης»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη προστασίας των παιδιών από τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των γονέων, με τον συντάκτη της ανάρτησης να υπογραμμίζει ότι η επικοινωνία τους με τους γονείς τους θα πρέπει να διασφαλίζεται με γνώμονα το συμφέρον τους και σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.

Καταλήγοντας, ζητά τον σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων, την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών και την εξεύρεση λύσεων που να διασφαλίζουν τόσο το συμφέρον των παιδιών όσο και τα δικαιώματα των γονέων τους.

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