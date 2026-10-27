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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πού βρήκε τόσα λεφτά η Μονή Αββακούμ;» - Η αιχμηρή ανάρτηση και τα ερωτήματα για τον Ταμασού

 27.10.2026 - 09:03
«Πού βρήκε τόσα λεφτά η Μονή Αββακούμ;» - Η αιχμηρή ανάρτηση και τα ερωτήματα για τον Ταμασού

Ερωτήματα για τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν κατά τη δίκη των καθαιρεμένων μοναχών της Μονής Αββακούμ θέτει ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή αποτέλεσαν οι αναφορές του συνηγόρου υπεράσπισης των μοναχών, σύμφωνα με τις οποίες η Μονή Αββακούμ φέρεται να παραχώρησε χρηματικά ποσά ως δάνεια στον Μητροπολίτη Ταμασού, στην εκκλησιαστική περιφέρεια του οποίου υπάγεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα επικαλείται ο Θεόδωρος Κυριακού στην ανάρτησή του, κατά τη δίκη αναφέρθηκε ότι η Μονή δάνεισε αρχικά το ποσό των €155.000, στη συνέχεια επιπλέον €55.000 και, σε μεταγενέστερο στάδιο, ακόμη €5.000, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις €215.000.

Ο θεολόγος θέτει δύο βασικά ερωτήματα, αναφορικά αφενός με την προέλευση των χρημάτων που φέρεται να διέθετε η Μονή και αφετέρου με τον σκοπό για τον οποίο ο Μητροπολίτης Ταμασού φέρεται να έλαβε τα συγκεκριμένα ποσά.

Παράλληλα, εκφράζει τον προβληματισμό του για τη διακίνηση τόσο μεγάλων χρηματικών ποσών στο πλαίσιο μιας μοναστικής κοινότητας, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη και επιχειρήσεις δεν διακινούν εύκολα τέτοια ποσά.

Οι αναφορές αυτές, όπως μεταφέρονται μέσα από την ανάρτηση του Θεόδωρου Κυριακού, επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τις οικονομικές συναλλαγές που συζητούνται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση της Μονής Αββακούμ.

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