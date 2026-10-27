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Ιατρικό ορόσημο: Έβαλαν σε άνθρωπο ιό που δημιουργήθηκε από AI

 27.10.2026 - 09:04
Ιατρικό ορόσημο: Έβαλαν σε άνθρωπο ιό που δημιουργήθηκε από AI

Ένα εργαστήριο έρευνας τεχνητής νοημοσύνης στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι χορήγησε για πρώτη φορά σε άνθρωπο έναν εξατομικευμένο ιό σχεδιασμένο με τεχνητή νοημοσύνη ως πιθανή λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα για την αντιμετώπιση των υπερμικροβίων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.


Το εργαστήριο Radical Numerics ανακοίνωσε τη θεραπεία αλλά ωστόσο αυτή δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε επιστημονικό έλεγχο μέσω δημοσίευσης σε κάποια επιστημονική επιθεώρηση. Εάν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί, η θεραπεία, με την ονομασία Omnii-1, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που βακτηριοφάγοι σχεδιασμένοι με τεχνητή νοημοσύνη χορηγούνται σε άνθρωπο.

Οι βακτηριοφάγοι είναι ιοί που προσβάλλουν ειδικά τα βακτήρια. Εκτιμάται ότι τα υπερμικρόβια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν σχεδόν 40 εκατομμύρια θανάτους έως το 2050. Με τις σημερινές μεθόδους θεραπείας με βακτηριοφάγους για βακτηριακές λοιμώξεις, οι ερευνητές αναζητούν επίπονα και χρονοβόρα σε τεράστιες συλλογές βακτηριοφάγων από το περιβάλλον, προκειμένου να εντοπίσουν κάποιον που να ταιριάζει στη συγκεκριμένη λοίμωξη του ασθενούς.

Η διαδικασία ξεκινά όταν οι γιατροί λαμβάνουν δείγμα από τα βακτήρια που προκαλούν τη λοίμωξη του ασθενούς ώστε να εντοπίσουν ή να σχεδιάσουν βακτηριοφάγους ικανούς να εξοντώσουν το παθογόνο μικρόβιο. Καθοριστικής σημασίας για αυτή την προσπάθεια είναι η κατανόηση των γενετικών χαρακτηριστικών ενός πιθανού βακτηριοφάγου που θα μπορούσε να εξοντώσει συγκεκριμένα βακτηριακά στελέχη.

Οι βακτηριοφάγοι σκοτώνουν τα βακτήρια μέσω μιας διαδικασίας πολλών σταδίων. Αρχικά ο ιός προσδένεται σε συγκεκριμένα μόρια υποδοχείς στην επιφάνεια των βακτηρίων-στόχων. Στη συνέχεια, εισέρχεται στο βακτηριακό κύτταρο, καταλαμβάνει τον μηχανισμό του για να αναπαραχθεί και τελικά προκαλεί τη διάρρηξη του.

Η αρχική πρόσδεση του ιού στα βακτήρια είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη καθώς κάθε βακτηριοφάγος στοχεύει μόνο συγκεκριμένα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Αυτή η εξειδίκευση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της θεραπείας με βακτηριοφάγους καθώς επιτρέπει να διατηρούνται οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί του εντέρου, οι οποίοι συχνά επηρεάζονται από τα αντιβιοτικά ευρέος φάσματος.

Η κατά παραγγελία προσέγγιση

Η Radical Numerics υποστηρίζει ότι η προσέγγισή της, η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να επιτρέψει τη γρήγορη, κατά παραγγελία δημιουργία βακτηριοφάγων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε ασθενούς, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία ανάπτυξης και χορήγησης της θεραπείας.

«Στην πρώτη κλινική εφαρμογή παγκοσμίως βακτηριοφάγων σχεδιασμένων με τεχνητή νοημοσύνη, παραλλαγές που σχεδιάστηκαν από το Omnii-1 χορηγήθηκαν σε ασθενή με βακτηριακή λοίμωξη ανθεκτική στα αντιβιοτικά, στο πλαίσιο εγκεκριμένης διαδικασίας κατ’ εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης υπό την ευθύνη γιατρού», ανέφερε η Radical Numerics σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της.

«Αυτό το ορόσημο αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη μετατροπή του σχεδιασμού γονιδιωμάτων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σε εξατομικευμένες θεραπείες» πρόσθεσε. Η νεοφυής εταιρεία υποστήριξε ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εκπαιδεύεται σε ποικίλες γενετικές αλληλουχίες και γονιδιώματα βακτηριοφάγων καθώς και σε δεδομένα από προηγούμενες μετρήσεις των αλληλεπιδράσεων μεταξύ βακτηριοφάγων και των βακτηρίων-ξενιστών τους.

Αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τόσο να εντοπίζει όσο και να σχεδιάζει υποψήφιους βακτηριοφάγους για συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες. «Συνθέτουμε τις παραλλαγές βακτηριοφάγων που σχεδιάστηκαν από το Omnii-1 και μετράμε την ανάκτησή τους και τη δραστικότητά τους σε διαφορετικά βακτηριακά στελέχη», ανέφερε η εταιρεία.

Η «ανάκτηση» αποτελεί μέτρο της βιωσιμότητας ενός βακτηριοφάγου και δείχνει κατά πόσο ένα ιικό γονιδίωμα σχεδιασμένο από τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενεργοποιηθεί επιτυχώς και να αναπαραχθεί στο εργαστήριο. «Αυτά τα πειράματα μάς βοηθούν να χαρακτηρίσουμε τη δραστικότητα των παραλλαγών μας έναντι των βακτηρίων-ξενιστών-στόχων και να καθοδηγήσουμε τους επόμενους κύκλους μοντελοποίησης και σχεδιασμού» εξήγησε η Radical Numerics.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι βακτηριοφάγοι που σχεδιάστηκαν από το Omnii-1 συντέθηκαν και χορηγήθηκαν σε άνθρωπο με λοίμωξη ανθεκτική στα αντιβιοτικά για τον οποίο είχαν απομείνει ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές. Ωστόσο δεν αποκάλυψε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα κλινικά αποτελέσματα της θεραπείας επικαλούμενη την προστασία της ιδιωτικότητας του ασθενούς.

Πηγή: Naftemporiki.gr

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