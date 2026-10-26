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Video: Θάνατος μυστήριο νεόνυμφης: Κατέρρευσε έξω από την πόρτα στο ξενοδοχείο - Ο σύζυγος είχε κρύψει τον γάμο του με άλλη γυναίκα

 26.10.2026 - 14:26
Video: Θάνατος μυστήριο νεόνυμφης: Κατέρρευσε έξω από την πόρτα στο ξενοδοχείο - Ο σύζυγος είχε κρύψει τον γάμο του με άλλη γυναίκα

Η Μουσκάν Σιμολία παντρεύτηκε με τον σύζυγό της, διευθυντή τράπεζας, Νάιλες, τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα, κατέρρευσε έξω από το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου σε περιοχή της Ινδίας με τα πλάνα από κλειστού κυκλώματος να δείχνουν τον σύζυγό της να τη σηκώνει και να τη μεταφέρει μέσα.

Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο. Ο πατέρας της κατηγορεί τώρα τον σύζυγό της για φόνο, υποστηρίζοντας ότι την παρέσυρε στο ξενοδοχείο με πρόσχημα μία επίσκεψη στη θεία του, της κάλυψε το στόμα, της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο και τη σκότωσε. Αποκάλυψε πως το ζευγάρι είχε συχνούς τσακωμούς, καθώς ο άνδρας ήταν ήδη παντρεμένος, κάτι που δεν γνώριζε η Μουσκάν όταν παντρεύτηκαν.

Οι κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου δείχνουν καθαρά τη Μουσκάν να περπατά προς το δωμάτιο μαζί με τον σύζυγό της και έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατέρρευσε ξαφνικά προς τα πίσω κοντά στην πόρτα (με το κεφάλι πρώτα). Ο Νίλες την σήκωσε αμέσως και την μετέφερε μέσα στο δωμάτιο.

 

Η αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση τον σύζυγο, αλλά οι συνθήκες κατάρρευσης της γυναίκας παραμένουν αδιευκρίνιστες προς το παρόν. Η κοπέλα είχε επιστρέψει στο σπίτι των γονιών της προκειμένου να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις για τη θέση του μηχανικού των σιδηροδρόμων που είχαν προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου.

Οι ερευνητές εξετάζουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και ανακρίνουν τον Νάιλες, καθώς προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που περιβάλλουν τη διαμονή του ζευγαριού στο ξενοδοχείο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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