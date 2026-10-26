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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Δίνει μάχη για τη ζωή της η 54χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο

 26.10.2026 - 08:26
VIDEO - Δίνει μάχη για τη ζωή της η 54χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο

Στην μονάδα εντατικής θεραπείας συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 54χρονη η οποία παρασύρθηκε το βράδυ του Σαββάτου από διερχόμενο όχημα στην παραλιακή λεωφόρο της Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι, 54χρονη και 69χρονος επιχειρούσαν να διασταυρώσουν το δρόμο από μη ελεγχόμενη διάβαση και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκαν από όχημα που οδηγούσε 33χρονη Ιρλανδή.

Οι δύο πεζοί, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου ο διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κρατήθηκε για νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο 69χρονος αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών και έλαβε εξιτήριο.

Όσον αφορά την οδηγό του οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή και όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», παρουσιάστηκε τα μεσάνυχτα, τέσσερις ώρες αργότερα στην Αστυνομία και κατηγορήθηκε γραπτώς για να κλητευθεί αργότερα.

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