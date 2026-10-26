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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρεμιέρα για 37.000 κυνηγούς: Ετοιμάζουν τα όπλα για λαγό και πέρδικα - Οι 17 εξορμήσεις, τα θηράματα και οι «καμπάνες»

ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 26.10.2026 - 06:27
Πρεμιέρα για 37.000 κυνηγούς: Ετοιμάζουν τα όπλα για λαγό και πέρδικα - Οι 17 εξορμήσεις, τα θηράματα και οι «καμπάνες»

Αντίστροφα μετρούν οι χιλιάδες κυνηγοί στην Κύπρο για την πρεμιέρα της χειμερινής κυνηγετικής περιόδου, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Περίπου 36.000 με 37.000 άτομα αναμένεται να εξορμήσουν στην ύπαιθρο, με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να βρίσκεται επί ποδός για εντατικούς ελέγχους. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα όρια κάρπωσης, οι απαγορευμένες περιοχές και τα ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα, τα οποία για νυχτερινή λαθροθηρία ξεκινούν από τις €25.000.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Πέτρος Αναγιωτός, ανέφερε ότι η φετινή περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας αρχίζει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 27 Δεκεμβρίου 2026, περιλαμβάνοντας συνολικά 17 εξορμήσεις.

«Θα διαρκέσει 17 εξορμήσεις, κάθε Κυριακή και Τετάρτη μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου», δήλωσε.

Στην ύπαιθρο μέχρι και 37.000 κυνηγοί – Πόσο κοστίζει η άδεια

Σύμφωνα με τον κ. Αναγιωτό, η συμμετοχή αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με τις άδειες που εκδίδονται κάθε χρόνο.

«Περιμένουμε ότι θα εξορμήσουν γύρω στις 36 με 37 χιλιάδες κυνηγοί, σύμφωνα με τις άδειες κυνηγίου που εκδίδονται κάθε χρόνο», ανέφερε.

Το κόστος της άδειας κυνηγίου διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία:

  • €77 για κυνηγούς ηλικίας 18 έως 65 ετών.
  • €43 για κυνηγούς ηλικίας 65 έως 80 ετών.
  • Δωρεάν για άτομα άνω των 80 ετών.

Λαγός, πέρδικα και φραγκολίνα – Τι επιτρέπεται να θηρεύσουν

Ανάμεσα στα κυριότερα θηράματα της περιόδου περιλαμβάνονται ο λαγός, η πέρδικα, η φραγκολίνα, η φάσσα, τα ορτύκια, οι μπεκάτσες και οι τσίχλες.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας υπενθύμισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια κάρπωσης ανά κυνηγό και ανά εξόρμηση, τα οποία πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Συγκεκριμένα, επιτρέπονται:

  • Ένας λαγός
  • Μία φραγκολίνα
  • Τέσσερις πέρδικες
  • Οκτώ ορτύκια

Για τα υπόλοιπα θηράματα που περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, δεν προβλέπεται όριο κάρπωσης.

Επί ποδός η Υπηρεσία Θήρας – Έλεγχοι από το Σάββατο

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επιτήρηση της υπαίθρου και στην προστασία των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Αναγιωτός, η κινητοποίηση της Υπηρεσίας θα αρχίσει πριν ακόμη από την πρώτη εξόρμηση.

«Από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας θα βρίσκεται επί ποδός, κατανεμημένο σε βάρδιες», σημείωσε.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι «να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι και να προστατευθούν οι απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου, προς όφελος των νόμιμων κυνηγών».

«Καμπάνες» από €3.000 – Στις €25.000 η νυχτερινή λαθροθηρία

Αυστηρές είναι οι ποινές για όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία περί κυνηγίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Αναγιωτός, το εξώδικο πρόστιμο για κυνήγι χωρίς άδεια ή σε απαγορευμένη περιοχή ξεκινά από τις €3.000.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι συνέπειες για τη λαθροθηρία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το εξώδικο πρόστιμο αρχίζει από τις €25.000.

Η Υπηρεσία καλεί τους κυνηγούς να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η δραστηριότητά τους, ώστε να αποφεύγονται παραβάσεις.

Πού απαγορεύεται το κυνήγι – Οι αποστάσεις από σπίτια και στρατόπεδα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, το κυνήγι απαγορεύεται:

  • Σε ακτίνα 500 μέτρων από οικιστικές περιοχές.
  • Σε απόσταση 200 μέτρων από μεμονωμένες κατοικίες.
  • Σε απόσταση 300 μέτρων από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο κ. Αναγιωτός υπενθύμισε ότι μέσω της εφαρμογής Artemis Cy οι κυνηγοί μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις περιοχές όπου επιτρέπεται ή απαγορεύεται το κυνήγι.

«Πριν πατήσετε τη σκανδάλη, επιβεβαιώστε τον στόχο σας»

Πέρα από την τήρηση της νομοθεσίας, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη ατυχημάτων.

Οι κυνηγοί καλούνται να φορούν κυνηγετικό πορτοκαλί χρώμα, είτε σε καπέλο είτε τουλάχιστον στο 30% της ενδυμασίας τους, καθώς και προστατευτικά γυαλιά.

Παράλληλα, συστήνεται να ενημερώνουν κάποιο πρόσωπο για την περιοχή όπου θα κινηθούν, να αποφεύγουν το μοναχικό κυνήγι και την κατανάλωση αλκοόλ, να έχουν μαζί τους επαρκές νερό και να μην υπερεκτιμούν τις σωματικές τους δυνάμεις.

Ιδιαίτερη προειδοποίηση απευθύνεται για τη χρήση των κυνηγετικών όπλων. Οι κυνηγοί πρέπει να επιβεβαιώνουν τον στόχο τους πριν πυροβολήσουν, να αποφεύγουν τους χαμηλούς ή ενστικτώδεις πυροβολισμούς και να μην κινούνται με το δάκτυλο στη σκανδάλη.

Επιπλέον, τα όπλα πρέπει να αδειάζονται κατά τη διέλευση εμποδίων ή δύσβατων σημείων, ενώ η μεταφορά τους σε οχήματα επιτρέπεται μόνο όταν είναι αποσυναρμολογημένα και τοποθετημένα σε θήκη.

Η Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι ένα κυνηγετικό όπλο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ακόμη και σε απόσταση 100 μέτρων.

Προειδοποίηση και για τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Ο κ. Αναγιωτός στάθηκε και στη συμπεριφορά των κυνηγών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνοντας σύσταση για αποφυγή δημοσιεύσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν αρνητικές εντυπώσεις.

«Συστήνουμε να μην προβαίνουν σε αναρτήσεις και να αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο που δυσφημούν το άθλημα του κυνηγίου», ανέφερε.

Το μήνυμα προς τους κυνηγούς

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας κάλεσε τους χιλιάδες κυνηγούς που θα βρεθούν στην ύπαιθρο να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό.

«Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε καμία περίπτωση να μην προβαίνουν σε αχρείαστες ενέργειες, να τηρούν τους νόμους και να σέβονται τους υπόλοιπους χρήστες της γης και τους κυνηγούς», ήταν το μήνυμά του.

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