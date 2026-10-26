Έρχονται νέα έντονα καιρικά φαινόμενα - Βροχές και σκόνη συνθέτουν το καιρικό... μενού

Χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κυρίως τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Πέμπτη τοπικά τα φαινόμενα πιθανό να είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.