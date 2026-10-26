Κυπριακό: Πυρετός διπλωματικών επαφών ενόψει της καθόδου Ολγίν - Αύριο το νέο τετ α τετ Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν

Στις 9:00 το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, στο πλαίσιο των επαφών και της προετοιμασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Την ίδια ώρα, οι διεργασίες συνεχίζονται και σε επίπεδο διαπραγματευτών, καθώς εντός της ημέρας ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου, θα έχει προπαρασκευαστική συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενόψει του νέου τετ α τετ που θα έχουν αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τις επαφές να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των προσπαθειών για διατήρηση της κινητικότητας στο Κυπριακό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία των επόμενων κινήσεων, καθώς και η προσπάθεια διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενόψει και της επικείμενης παρουσίας της απεσταλμένης του ΟΗΕ στο νησί.

Το πρόγραμμα των δύο ηγετών δεν θα περιοριστεί στη μεταξύ τους συνάντηση. Ακολούθως, Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν θα έχουν επαφές με τις Τεχνικές Επιτροπές για τη Νεολαία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και με το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών.

Οι επαφές αυτές αναδεικνύουν τη σημασία που αποδίδεται στη συνεργασία σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δικοινοτικές πρωτοβουλίες στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των επαφών και στα μηνύματα που θα προκύψουν από τη νέα συνάντηση των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για το Κυπριακό βρίσκονται εκ νέου στο προσκήνιο.