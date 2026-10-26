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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προεδρικές 2028: Αβέρωφ και Παμπορίδης στη διεκδίκηση του χρίσματος στον ΔΗΣΥ

 26.10.2026 - 09:08
Προεδρικές 2028: Αβέρωφ και Παμπορίδης στη διεκδίκηση του χρίσματος στον ΔΗΣΥ

Πραγματοποιείται σήμερα η υποβολή υποψηφιοτήτων του Δημοκρατικού Συναγερμού για το χρίσμα του υποψηφίου της παράταξης για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Οι πόρτες του κόμματος για να καταθέσουν οι υποψήφιοι, θα ανοίξουν μεταξύ των ωρών 09:00- 12:30 στην αίθουσα «Αμμόχωστος - Τάσος Μητσόπουλος» στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Όπως είναι γνωστό, τις υποψηφιότητες τους αναμένεται να καταθέσουν οι Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης.

Όσον αφορά τον κ. Νεοφύτου, θα μεταβεί στις 11:30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ, στην οδό Πινδάρου, για την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Με την άφιξή του στα γραφεία του κόμματος, ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα προβεί σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό του στη διαδικασία διεκδίκησης του κομματικού χρίσματος για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Σημειώνεται πως, η ανάδειξη του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου κατά την έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση του κόμματος.

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