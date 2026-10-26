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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτες εικόνες στα Πλατάνια: Έκαναν τον κατασκηνωτικό χώρο σκουπιδότοπο - Έληξε η προθεσμία, γέμισε ο χώρος από καναπέδες μέχρι... ψυγεία - Δείτε βίντεο

 26.10.2026 - 09:14
Απίστευτες εικόνες στα Πλατάνια: Έκαναν τον κατασκηνωτικό χώρο σκουπιδότοπο - Έληξε η προθεσμία, γέμισε ο χώρος από καναπέδες μέχρι... ψυγεία - Δείτε βίντεο

Εικόνες εγκατάλειψης στον κατασκηνωτικό χώρο στα Πλατάνια, όπου κατασκηνωτές που αποχωρούν αφήνουν πίσω τους καναπέδες, ψυγεία, είδη υγιεινής και άλλους οικιακούς εξοπλισμούς, προκαλούν την έντονη δυσαρέσκεια του Τμήματος Δασών. Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία αποχώρησης έληξε στις 15 Οκτωβρίου, η διαδικασία συνεχίζεται, με το Τμήμα να καλεί τους κατασκηνωτές να απομακρύνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να παραδώσουν τον χώρο καθαρό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκος Κυριάκου, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον κατασκηνωτικό χώρο, ενόψει της προγραμματισμένης αναβάθμισής του.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία απομάκρυνσης των κατασκηνωτών άρχισε πριν από περίπου έναν χρόνο, προκειμένου να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

«Έχουμε εδώ και έναν χρόνο ξεκινήσει τη διαδικασία για απομάκρυνση των κατασκηνωτών, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση του χώρου, όπως την έχουμε εξαγγείλει», ανέφερε.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος χώρος κατασκήνωσης, με μέτρα πυροπροστασίας και χώρους στάθμευσης, στον οποίο θα έχουν ισότιμη πρόσβαση οι πολίτες.

«Να υπάρχει μια ισονομία, ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν αυτόν τον χώρο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές», σημείωσε.

«Αφήνουν πίσω καναπέδες, ψυγεία και είδη υγιεινής»

Ωστόσο, η αποχώρηση ορισμένων κατασκηνωτών συνοδεύεται από την εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων και άλλων υλικών μέσα στον χώρο.

«Αυτό που γίνεται μας λυπεί, αφού με την αποχώρηση ορισμένων κατασκηνωτών παρατηρείται ότι εγκαταλείπουν στον χώρο διάφορα αντικείμενα και υλικά, όπως καναπέδες, ψυγεία, είδη υγιεινής, οικιακούς εξοπλισμούς και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά», δήλωσε ο κ. Κυριάκου.

Το Τμήμα Δασών έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνει σταδιακά τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, ωστόσο ο εκπρόσωπός του ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου δεν θα έπρεπε να μεταφέρεται στην Υπηρεσία.

«Το Τμήμα Δασών απομακρύνει σταδιακά αυτά τα υλικά τα οποία εγκαταλείπονται, όμως αυτός δεν θα έπρεπε να είναι ο τρόπος με τον οποίο να παραδίδουν τον κατασκηνωτικό χώρο», τόνισε.

Έληξε η προθεσμία – Τελευταία ειδοποίηση στους κατασκηνωτές

Ο κ. Κυριάκου υπενθύμισε ότι όλοι οι κατασκηνωτές όφειλαν να είχαν αποχωρήσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ενώ έχει ήδη αποσταλεί η τελευταία σχετική ειδοποίηση.

«Όλοι οι κατασκηνωτές θα έπρεπε να είχαν φύγει από τις 15 Οκτωβρίου και έχουν λάβει την τελευταία ειδοποίηση», ανέφερε.

 

Όπως πρόσθεσε, το Τμήμα Δασών βρίσκεται σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για τη συνέχιση της διαδικασίας.

«Βρισκόμαστε σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει με τον ορθό και νόμιμο τρόπο», δήλωσε.

«Θα ανέμενε κάποιος να σεβαστούν τον χώρο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά ορισμένων κατασκηνωτών, υπενθυμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε για χρόνια σημείο αναψυχής και επαφής με τη φύση.

«Ο χώρος για πολλά χρόνια προσέφερε αναψυχή, ξεκούραση και επαφή με τη φύση στους ίδιους τους κατασκηνωτές», ανέφερε.

«Θα ανέμενε κάποιος ότι κατά την αποχώρησή τους θα φρόντιζαν να σεβαστούν τον χώρο και να τον παραδώσουν καθαρό, χωρίς εγκαταλελειμμένα αντικείμενα και απορρίμματα», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο: 

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