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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι αλλάζει στις γειτονιές της Λευκωσίας Τα έργα στους δρόμους, η αφόρητη κίνηση και τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

 26.10.2026 - 06:21
Τι αλλάζει στις γειτονιές της Λευκωσίας Τα έργα στους δρόμους, η αφόρητη κίνηση και τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας, λόγω οδικών έργων που επηρεάζουν καθημερινά τις μετακινήσεις χιλιάδων οδηγών.

Κλειστά τμήματα δρόμων, προσωρινές μονοδρομήσεις και εκτροπές της τροχαίας κίνησης δημιουργούν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Από τη λεωφόρο Αμμοχώστου μέχρι το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και τον Άγιο Δομέτιο, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου, ανακατασκευής οδοστρωμάτων και βελτίωσης των υποδομών.

Ορισμένες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και τις αρχές του 2027, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έγκαιρο προγραμματισμό των καθημερινών διαδρομών.

Λεωφόρος Αμμοχώστου: Κλειστή η συμβολή με τη λεωφόρο Τζων Κέννεντυ

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που επηρεάζουν την κυκλοφορία αφορά τη βελτίωση της λεωφόρου Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, από τις 15 Οκτωβρίου 2026 προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διάρκειας τεσσάρων μηνών, στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης της λεωφόρου.

Κατά τη διάρκεια των έργων, η συμβολή της λεωφόρου Αμμοχώστου με τη λεωφόρο Τζων Κέννεντυ θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση.

Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω προσωρινής φωτοελεγχόμενης συμβολής στην οδό Τρύφωνος, όπου θα λειτουργούν προσωρινά φώτα τροχαίας για τη ρύθμιση της διέλευσης των οχημάτων.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να υπολογίζουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης κυκλοφορίας.

Ιστορικό κέντρο: Έργα ανάπλασης στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

Κυκλοφοριακές αλλαγές καταγράφονται και στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάπλασης στην περιοχή της λεωφόρου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας και παρεμβάσεις στις προσόψεις κτιρίων, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Η υλοποίηση του έργου συνοδεύεται από προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, επηρεάζοντας την πρόσβαση προς και από την εντός των τειχών πόλη.

Οι οδηγοί, οι κάτοικοι και όσοι επισκέπτονται επιχειρήσεις της περιοχής καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε ρυθμίσεις και να ακολουθούν τις υποδεικνυόμενες διαδρομές.

Σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, η ολοκλήρωση των έργων αναμένεται στις αρχές του 2027.

Άγιος Δομέτιος: Μονοδρόμηση στην οδό Πρίγκιπος Καρόλου

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης έργα αναβάθμισης στην οδό Πρίγκιπος Καρόλου και σε τμήμα της οδού Αχαιών, στην περιοχή του Αγίου Δομετίου.

Η πέμπτη φάση του έργου άρχισε στις 9 Ιουλίου 2026, με προβλεπόμενη διάρκεια έξι μηνών και συνολικό προϋπολογισμό περίπου €2,23 εκατομμύρια.

Στο πλαίσιο των εργασιών, η οδός Πρίγκιπος Καρόλου λειτουργεί ως μονόδρομος με κατεύθυνση προς τον Άγιο Δομέτιο, ενώ εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Το έργο περιλαμβάνει αναβάθμιση του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, κατασκευή πεζοδρομίων, δημιουργία ποδηλατικής υποδομής, διαμόρφωση χώρων πρασίνου και ανακατασκευή του οδοστρώματος.

Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2027.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Οι εργασίες σε βασικές οδικές αρτηρίες της Λευκωσίας ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσθετες καθυστερήσεις, κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής.

Για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας, οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πριν από τις μετακινήσεις τους, να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες, καθώς οι κυκλοφοριακές διευθετήσεις ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πρόοδο των έργων.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρούν σε νεότερες ενημερώσεις για τυχόν αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα και στις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται.

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