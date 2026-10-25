VIDEO - Apple: Ραγίζουν οι οθόνες στο νέο iPhone Duo μετά από λίγα ανοίγματα



Όπως αποκαλύπτουν φωτογραφίες και μαρτυρίες αγοραστών, οι αστοχίες εντοπίζονται ακριβώς εκεί που ενώνονται οι δυο οθόνες με αποτέλεσμα να εμφανίζονται pixels και πιο έντονη φωτεινότητα στην επιφάνεια της οθόνης.

Χρήστης περιέγραψε την εμπειρία του, σημειώνοντας ότι η οθόνη του iPhone υπέστη ζημιά και ενώ το είχε ανοίξει μόλις λίγες φορές, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία πτώση ή εξωτερική φθορά:



«Είχα τη συσκευή στα χέρια μου για μόλις έξι ώρες και την είχα ανοίξει λιγότερες από 20 φορές. Την ώρα που την επιδεικνύα σε ένα φιλικό μου πρόσωπο, ένιωσα μια περίεργη αντίσταση εσωτερικά στον μεντεσέ, κάτω από την οθόνη. Καθώς συνέχισα να την ανοίγω, ακούστηκε ένας χαρακτηριστικός ήχος σπασίματος και η οθόνη ράγισε ακριβώς κατά μήκος της άρθρωσης. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι στην επιφάνεια που να υποδηλώνει ότι είχε εισχωρήσει κάποιο ξένο σώμα».

Unbelievable! The iPhone Duo's display has been hiding a shocking secret! Someone finally dared to peel off the matte film covering the iPhone Duo's display, and what they discovered was astonishing. With the film removed, the screen underneath looks surprisingly uneven, with visible bumps, ripples, and even wrinkles! — Ice Universe (@UniverseIce) October 22, 2026

Η Apple προσπαθεί να διερευνήσει τα ακριβή αίτια της αστοχίας υλικού

Ο καταναλωτής απευθύνθηκε αμέσως σε επίσημο κατάστημα της εταιρείας, όπου η ελαττωματική συσκευή αντικαταστάθηκε χωρίς καθυστέρηση.

Όπως εκτιμούν αναλυτές της αγοράς, η κατασκευάστρια εταιρεία συγκεντρώνει τα προβληματικά τεμάχια προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια της αστοχίας υλικού, στοχεύοντας σε διορθωτικές κινήσεις στη γραμμή παραγωγής.



Παράλληλα, στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες βίντεο με κατεστραμμένες οθόνες. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται η βλάβη να προήλθε από κακή χρήση, τεχνολογικοί συντάκτες που υπέβαλαν τη συσκευή σε εξονυχιστικές δοκιμές αντοχής πριν από την κυκλοφορία της δεν είχαν καταγράψει παρόμοιο ζήτημα.

Με χιλιάδες καταναλωτές να παραλαμβάνουν τις νέες συσκευές, θεωρείται αναμενόμενο να εμφανιστεί ένας ορισμένος αριθμός ελαττωματικών τεμαχίων. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για γενικευμένο κατασκευαστικό ελάττωμα.

Πηγή: ethnos.gr