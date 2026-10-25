Ντυθείτε ζεστά: Πότε έρχεται πτώση θερμοκρασίας - Όσα μας επιφυλάσσει η νέα εβδομάδα και η αργία της Τετάρτης

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογεματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Πέμπτη τοπικά τα φαινόμενα πιθανό να είναι έντονα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση την Τρίτη και την Τετάρτη αλλά την Πέμπτη θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.