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Νομίζετε ότι τα ρεπό του Σαββατοκύριακου είναι παντού ίδια; Μέρη όπου δεν ισχύει ο βασικός κανόνας - Δεν θα το πιστέυετε

 25.10.2026 - 17:08
Νομίζετε ότι τα ρεπό του Σαββατοκύριακου είναι παντού ίδια; Μέρη όπου δεν ισχύει ο βασικός κανόνας - Δεν θα το πιστέυετε

Από την πόλη με το σταθερό τριήμερο μέχρι το «σπαστό» διήμερο του Μπρούνεϊ, οι εργασιακές εβδομάδες διαφέρουν σημαντικά σε αρκετές χώρες του κόσμου.

Για την πλειονότητα των ανθρώπων παγκοσμίως, το Σαββατοκύριακο σημαίνει ξεκούραση. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει παντού. Αρκετές χώρες έχουν θεσπίσει την Παρασκευή και το Σάββατο ως εβδομαδιαίες ημέρες αργίας, ενώ άλλες εφαρμόζουν εναλλακτικά προγράμματα, από «σπαστά» Σαββατοκύριακα μέχρι μόνιμες τριήμερες άδειες.

Οι χώρες με αργία Παρασκευή και Σάββατο

Στη Μέση Ανατολή και την Ασία, η εργασιακή εβδομάδα συχνά προσαρμόζεται στις θρησκευτικές και οικονομικές ανάγκες:

Σαουδική Αραβία: Η επίσημη εργασιακή εβδομάδα διαρκεί από την Κυριακή έως την Πέμπτη. Το 2013, η χώρα μετατόπισε το Σαββατοκύριακο από Πέμπτη-Παρασκευή σε Παρασκευή-Σάββατο για να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς αγορές

Κατάρ: Η εβδομάδα εργασίας εκτείνεται επίσης από την Κυριακή έως την Πέμπτη, με την Παρασκευή και το Σάββατο να αποτελούν τις επίσημες ημέρες ανάπαυσης

Μπανγκλαντές: Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία παραμένουν κλειστά την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ η Κυριακή είναι πλήρης εργάσιμη ημέρα

Το «σπαστό» Σαββατοκύριακο του Μπρούνεϊ

Ενώ οι περισσότερες χώρες ορίζουν συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης, στο Μπρούνεϊ οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη και στη συνέχεια το Σάββατο.

Οι ημέρες αδείας τους είναι η Παρασκευή και η Κυριακή, δημιουργώντας ένα «σπαστό» πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα, αν και στον ιδιωτικό τομέα οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν.


Η πόλη με το μόνιμο τριήμερο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ακολουθούν το δυτικό μοντέλο (Σάββατο-Κυριακή). Ωστόσο, το εμιράτο της Σάρτζα πήγε ένα βήμα παραπέρα και από τον Ιανουάριο του 2022, οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται μόνο από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη.

Έτσι, απολαμβάνουν ένα μόνιμο τριήμερο ξεκούρασης που περιλαμβάνει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.

Πηγή: gazzetta.gr

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