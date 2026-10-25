Τραγωδία στον Πειραιά: Τρεις νεκροί από την πτώση οχήματος στο λιμάνι

Το όχημα ανασύρθηκε από τη θάλασσα και το Λιμενικό εντόπισε τους δύο ηλικιωμένους, 82 και 79 ετών χωρίς τις αισθήσεις του, καταβάλλοντας προσπάθειες να τους απεγκλωβίσει από το αυτοκίνητο.

Νωρίτερα νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και ένας 45χρονος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην πύλη Ε2.

Στο σημείο επιχειρούν ένα σκάφος με στελέχη του Λιμενικού, καθώς και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν ιδιωτικά σκάφη και ένα σκάφος πλοηγικής υπηρεσίας.

Πηγή: cnn.gr