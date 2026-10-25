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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Τρεις νεκροί από την πτώση οχήματος στο λιμάνι

 25.10.2026 - 22:31
Τραγωδία στον Πειραιά: Τρεις νεκροί από την πτώση οχήματος στο λιμάνι

Χωρίς τις αισθήσεις τους και εγκλωβισμένοι βρίσκονται στο όχημα που έπεσε το βράδυ της Κυριακής (25/10) στο λιμάνι του Πειραιά οι δύο ηλικιωμένοι, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τρεις.

Το όχημα ανασύρθηκε από τη θάλασσα και το Λιμενικό εντόπισε τους δύο ηλικιωμένους, 82 και 79 ετών χωρίς τις αισθήσεις του, καταβάλλοντας προσπάθειες να τους απεγκλωβίσει από το αυτοκίνητο.

Νωρίτερα νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και ένας 45χρονος.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην πύλη Ε2.

Στο σημείο επιχειρούν ένα σκάφος με στελέχη του Λιμενικού, καθώς και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν ιδιωτικά σκάφη και ένα σκάφος πλοηγικής υπηρεσίας.

Πηγή: cnn.gr

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