Πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομίας: Περισσότερο κοινωνική πολιτική η προσπάθεια για 1ο πυλώνα συνταξιοδοτικού

«Είναι μεν μέρος μιας μεταρρύθμισης, αλλά περισσότερο είναι κοινωνική πολιτική», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης πεπραγμένων του Συμβουλίου για το 2025, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι η προσπάθεια που γίνεται σήμερα στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης «είναι να ενισχύσεις τις χαμηλές συντάξεις», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «η ιστορία όλου του κόσμου έχει δείξει - βλέπουμε τί γίνεται στο δυτικό κόσμο – ότι η επάρκεια διασφαλίζεται με το να έχεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ίσως και τέταρτο πυλώνα».

«Η μεγάλη μας αδυναμία είναι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας», και για αυτό «προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σημασία να γίνουν οι σωστές μεταρρυθμίσεις για να αρχίσουν πλέον τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία και η ιδιωτική ασφάλιση να διευρύνονται».

Ανέφερε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, λόγω των κακώς συμπεριφορών του παρελθόντος με τα σκάνδαλα που είχαμε σε σχέση με τη διαχείριση των ταμείων προνοίας και συνταξιοδοτικών ταμείων, όπως είπε, «είναι να έχεις ένα καλό θεσμικό εποπτικό πλαίσιο», για το οποίο «βλέπουμε για χρόνια πόσο δύσκολο είναι να ληφθεί αυτή η απόφαση».

Είπε ακόμη ότι «υπάρχουν διάφορα κενά στις νομοθεσίες» και «αντί να ενθαρρύνουν τη μηνιαία σταδιακή εκταμίευση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, βλέπουμε να ενθαρρύνεται το να τα ληφθεί εφάπαξ ποσό τη μέρα που αφυπηρετεί κάποιος».

Ακόμα χειρότερα είναι το γεγονός ότι όταν κάποιος αλλάξει εργασία μεταφέρει και το ταμείο προνοίας μαζί του.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας χαιρέτισε το γεγονός ότι σιγά σιγά άρχισε ο θεσμός των πολύ-επιχειρησιακών ταμείων, το οποίο απαντά εν μέρει στο πρόβλημα, όπως είπε.

«Αυτά τα μικρά - μικρά βήματα πρέπει να γίνουν και αυτή θα είναι η μεταρρύθμιση», υπογράμμισε.

Εξήγησε πως πρέπει «σφαιρικά να βάλει στόχους» λέγοντας ότι ο πρώτος μου πυλώνας θα καλύπτει τούτο κομμάτι, ο δεύτερος τούτο το κομμάτι» και σε 30 χρόνια θα φθάσουν σε αυτό επίπεδο.

«Δυστυχώς δεν γίνεται τούτη η συζήτηση» και όποιον δείκτη συγκρίνεις με την Ευρώπη, είτε μιλούμε για ποσοστό αποταμίευσης, είτε μιλούμε για τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας, μπορεί να είμαστε στον ένα τρίτο».

Ο κ. Γεωργιάδης διερωτήθηκε αν οι Ευρωπαίοι που έχουν τριπλάσια αποθεματικά από εμάς και τριπλάσιες αποταμιεύσεις για αυτά τα θέματα «ανησυχούν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε».

Απορούσε και η Τρόικα το 2014 και 2015 γιατί η κατανάλωση στην Κύπρο ήταν ψηλή, ανέφερε και πρόσθεσε πως ο λόγος που ήταν υψηλή ήταν γιατί «έσπασαν όλοι τα ταμεία προνοίας τους και έτρωγαν τις αποταμιεύσεις τους», κάτι που θα πληρώσουμε, όπως είπε.

Ανέφερε ότι «οι μηχανισμοί που θα γίνουν πρέπει να αντιμετωπίζουν θέματα, όπως είναι «να μην είναι εύκολο κάποιος να πιάνει τα λεφτά από το ταμείο του, να μην είναι εύκολο να δανείζεται από το ταμείο του».

«Δυστυχώς τούτο το κομμάτι του διαλόγου έμεινε εκτός της συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και «θα προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε, όπως και τα υπόλοιπα», πρόσθεσε.

Χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος και η Ευρώπη γενικά, όπως είπε, που είναι η χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι βλέπουμε ότι η Ευρώπη και πολύ περισσότερο η Κύπρος, βασίζονται σχεδόν 100% πάνω στις τράπεζες, οι οποίες εκ της φύσης τους είναι συντηρητικές».

Πρόσθεσε πως ένα μέρος των ταμείων προνοίας μπορεί να καταλήξει σε κεφάλαια ή να βοηθήσουν την κεφαλαιαγορά να αναπτυχθεί και «μαζί με τούτα να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός μηχανισμός χρηματοδότησης για τις καινοτόμες επιχειρήσεις».

«Το άλλο πλεονέκτημα των θεσμικών επενδυτών είναι ότι επιβάλλουν και ένα καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης στις εταιρείες», πρόσθεσε.

Στο σημείο αυτό, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Γιώργος Συρίχας είπε ότι οι εθνικές αποταμιεύσεις στην Κύπρο, αν συγκριθούν με την Ευρώπη, βρίσκονται «πολύ χαμηλά», προσθέτοντας ότι αυτό δείχνει ότι πηγαίνουμε στην κατανάλωση και αν θέλουμε να επενδύσουμε φέρνουμε αποταμιεύσεις εξωτερικού (ξένους επενδυτές).

Ανέφερε ότι το συνταξιοδοτικό θα μπορεί να βοηθήσει αυτού του είδους την αποταμιευτική συμπεριφορά, χωρίς να έρχονται χρήματα από το εξωτερικό.

«Περιορίζουμε τη συζήτηση (του συνταξιοδοτικού) σε ένα κομμάτι, αλλά μπορούσαμε να δούμε και τα επόμενα βήματα που μπορεί να μην γίνουν τώρα, αλλά τα σχεδιάζεις για να φτάσεις σε ένα στόχο μακροπρόθεσμο», αντί «να μείνουμε πάλι στον βραχυπρόθεσμο» στόχο.

Εθνικός κατώτατος μισθός

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον θα «πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό ή φόρμουλα, ο οποίος να σου τον καθορίζει».

«Έχουμε λίγες επιφυλάξεις στο θέμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ακόμη θεωρούμε ότι έχει πολύ αδήλωτη οικονομία που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τα πραγματικά δεδομένα μας και για οποιαδήποτε πολιτική, είτε μιλούμε για κατώτατο μισθό, είτε μιλούμε για επιδοματική πολιτική, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», πρόσθεσε.

Εκφράζοντας προσωπική άποψη, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «έχει θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι μεταβατικές» και διερωτήθηκε κατά πόσον θα μετρήσουν και αυτές στον κατώτατο μισθό.

Ανέφερε επίσης ότι είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα (ενοίκια) σε κάθε πόσον και διερωτήθηκε κατά πόσον θα καθορισθεί ένας κοινός εθνικός κατώτατος μισθός και πρόσθεσε πως αυτό «δεν είναι εύκολο» θέμα.