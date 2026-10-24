Φουσκωμένος λογαριασμός νερού: Τι να ελέγξετε στο σπίτι και πότε μπορείτε να ζητήσετε μείωση

Από το καζανάκι και τις βρύσες μέχρι τις σωληνώσεις και τον υδρομετρητή, υπάρχουν ορισμένοι απλοί έλεγχοι που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να διερευνήσουν τι συμβαίνει.

Παράλληλα, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας διαθέτει διαδικασίες τόσο για τον έλεγχο του υδρομετρητή όσο και για την υποβολή αιτήματος μείωσης λογαριασμού σε περίπτωση διαρροής.

Τι πρέπει να ελέγξετε στο σπίτι σας

Έλεγχος του μετρητή νερού

Ένας από τους βασικούς ελέγχους αφορά τον υδρομετρητή. Αφού κλείσουν όλες οι βρύσες και σταματήσουν οι συσκευές που χρησιμοποιούν νερό, οι ένοικοι μπορούν να καταγράψουν την ένδειξη του μετρητή και να την ελέγξουν ξανά έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κατανάλωση.

Εάν η ένδειξη έχει μεταβληθεί, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο της κατοικίας ή σε κάποια σύνδεση. Η μεταβολή δεν αποδεικνύει από μόνη της πού βρίσκεται το πρόβλημα, γι' αυτό μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος.

Έλεγχος υδρομετρητή: Τι προβλέπει ο ΕΟΑ Λευκωσίας

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, εάν ο ιδιοκτήτης ή ο καταναλωτής αμφισβητεί την ακρίβεια καταγραφής του υδρομετρητή, μπορεί να ζητήσει τον έλεγχό του, αφού πρώτα καταβάλει το σχετικό ποσό για τη διενέργεια της εξέτασης.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λευκωσίας, το τέλος ελέγχου ανέρχεται σε €22, πλέον ΦΠΑ 19%, δηλαδή συνολικά €26,18. Εάν ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής καταγράφει με ακρίβεια, με απόκλιση της τάξης του 2%, το ποσό παρακρατείται και ο ίδιος μετρητής επανατοποθετείται. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν καταγράφει σωστά, ο Οργανισμός αναφέρει ότι τον αντικαθιστά χωρίς χρηματική επιβάρυνση και επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε για τον έλεγχο.

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική διαδικασία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λευκωσίας για τον έλεγχο υδρομετρητή.

Το καζανάκι που μπορεί να χάνει νερό χωρίς να ακούγεται

Μια διαρροή στο καζανάκι της τουαλέτας μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτή, ιδιαίτερα όταν το νερό περνά αθόρυβα στη λεκάνη.

Ένας απλός τρόπος αρχικού ελέγχου είναι να προσθέσετε λίγες σταγόνες χρώματος τροφίμων στο νερό του καζανακίου και να περιμένετε περίπου δέκα λεπτά, χωρίς να τραβήξετε το καζανάκι. Εάν εμφανιστεί χρώμα στη λεκάνη, αυτό αποτελεί ένδειξη πιθανής διαρροής. Στη συνέχεια, τραβήξτε το καζανάκι ώστε να απομακρυνθεί το χρώμα.

Βρύσες, σωληνώσεις και συνδέσεις συσκευών

Οι βρύσες που στάζουν, οι συνδέσεις κάτω από τον νεροχύτη και τα σημεία σύνδεσης συσκευών που χρησιμοποιούν νερό είναι επίσης σημεία που αξίζει να ελεγχθούν.

Ακόμη και μια μικρή διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη νερού όταν συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, μην αγνοείτε σταγόνες, υγρασία ή νερό που συγκεντρώνεται σε σημεία όπου κανονικά θα έπρεπε να είναι στεγνά.

Υγρασία σε τοίχους και οροφές

Λεκέδες, υγρά σημεία ή σημάδια υγρασίας κοντά σε σωληνώσεις μπορεί να υποδεικνύουν διαρροή που δεν είναι άμεσα ορατή. Ωστόσο, δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς μπορεί να σχετίζονται και με άλλες αιτίες, όπως εισροή νερού από εξωτερικό χώρο.

Εάν υπάρχει υποψία διαρροής μέσα σε τοίχο, δάπεδο ή άλλο δυσπρόσιτο σημείο, ενδέχεται να χρειαστεί έλεγχος από εξειδικευμένο επαγγελματία.

Τι μπορείτε να κάνετε αν ο λογαριασμός είναι ασυνήθιστα υψηλός

Εάν ο λογαριασμός νερού παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, είναι χρήσιμο να ελέγξετε τις καταγεγραμμένες ενδείξεις και να συγκρίνετε την κατανάλωση με εκείνη προηγούμενων λογαριασμών.

Εάν δεν εντοπίσετε εμφανή αιτία, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο ΕΟΑ για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες διαδικασίες. Στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λευκωσίας υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες για τον έλεγχο υδρομετρητή και για την υποβολή αιτήματος μείωσης λογαριασμού λόγω διαρροής.

Πότε μπορείτε να ζητήσετε μείωση λογαριασμού λόγω διαρροής

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας διαθέτει επίσης διαδικασία για αίτημα μείωσης λογαριασμού υδροληψίας σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης λόγω διαρροής. Στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι, όταν παρατηρείται αδικαιολόγητη αυξημένη κατανάλωση που ενδέχεται να οφείλεται σε διαρροή, ο καταναλωτής ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα (SMS) και προτρέπεται να ελέγξει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του και να επιδιορθώσει πιθανή διαρροή.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι για κατανάλωση ή διαρροή μετά τον υδρομετρητή την ευθύνη φέρει ο καταναλωτής. Για την υποβολή αιτήματος μείωσης, αναφέρει ως απαραίτητη προϋπόθεση την αντικατάσταση της εξωτερικής εγκατάστασης από τον μετρητή μέχρι το ντεπόζιτο με νέα επιφανειακή εγκατάσταση ή με θώρακα.

Εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει αίτημα για την περίοδο κατά την οποία υπήρχε η διαρροή. Σύμφωνα με τον ΕΟΑ, υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης στον μέσο όρο των έξι προηγούμενων διμηνιών, με το υπόλοιπο να υπολογίζεται σε τιμή κόστους. Το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης Μειώσεων Λογαριασμών και ο αιτητής ενημερώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο για το αποτέλεσμα.

Προσοχή στην προθεσμία: Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στον λογαριασμό. Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση, καθώς το αίτημα εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή.

Όλες οι λεπτομέρειες, οι όροι και το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμα στην επίσημη σελίδα του ΕΟΑ Λευκωσίας για τη μείωση λογαριασμού μετά από διαρροή.

Διακανονισμός λογαριασμού σε δόσεις

Για τους καταναλωτές που δυσκολεύονται να εξοφλήσουν έναν εκκρεμή λογαριασμό υδροληψίας, ο ΕΟΑ Λευκωσίας παρέχει επίσης τη δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Οργανισμού, για οφειλές μέχρι €400 μπορεί να γίνει διευθέτηση της πληρωμής σε έως και τέσσερις μηνιαίες δόσεις. Ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί σε λειτουργό εξυπηρέτησης ή να υποβάλει δεόντως συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο.

Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί την ίδια ημερομηνία με την υποβολή της αίτησης. Για τις επόμενες δόσεις αποστέλλεται ενημερωτικό SMS, ενώ, σύμφωνα με τον ΕΟΑ, σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη πληρωμής μίας δόσης, ο διακανονισμός ακυρώνεται.

Περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λευκωσίας για τον διακανονισμό εκκρεμών λογαριασμών.

Η έγκαιρη διερεύνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά

Ένας ασυνήθιστα υψηλός λογαριασμός νερού είναι λόγος να ελεγχθούν τόσο η κατανάλωση όσο και οι εγκαταστάσεις του σπιτιού. Ένας απλός έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει μια πιθανή διαρροή, ενώ η σύγκριση των λογαριασμών και η ενημέρωση από τον αρμόδιο Οργανισμό μπορούν να βοηθήσουν στο επόμενο βήμα.

Η έγκαιρη διερεύνηση δεν εγγυάται ότι θα μειωθεί ο λογαριασμός, μπορεί όμως να συμβάλει στον περιορισμό της σπατάλης νερού και να βοηθήσει τους καταναλωτές να κινηθούν εγκαίρως, εφόσον χρειάζεται να ακολουθήσουν κάποια από τις επίσημες διαδικασίες.