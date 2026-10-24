Γονική άδεια: Νέα δεδομένα για χιλιάδες γονείς στην Κύπρο - Τι πρέπει να γνωρίζουν

Από τις 19 Οκτωβρίου, οι έντυπες αιτήσεις δεν γίνονται πλέον δεκτές για το υπόλοιπο κοινό, καθώς η εξυπηρέτηση μεταφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.cy. Η σχετική υπηρεσία είχε τεθεί σε λειτουργία από τις 17 Αυγούστου, δίνοντας στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο την απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών με το κράτος.

Ποιοι εξαιρούνται από την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση

Η δυνατότητα υποβολής έντυπης αίτησης διατηρείται για πρόσωπα που αδυνατούν να δημιουργήσουν λογαριασμό CY Login. Η εξαίρεση αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν καλύπτει αυτομάτως κάθε δυσκολία πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης ή έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής τους θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία υποστήριξης, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Επικοινωνίας στο 1450.

Πόσες εβδομάδες δικαιούνται οι γονείς

Πέρα από τις αλλαγές στην εξυπηρέτηση, σημαντικό ζήτημα για τις οικογένειες παραμένουν η διάρκεια του επιδόματος και οι προϋποθέσεις για την παραχώρησή του.

Από τις 31 Μαρτίου 2025, η συνολική διάρκεια του επιδόματος γονικής άδειας ανά γονέα και παιδί καθορίζεται σε οκτώ εβδομάδες για το πρώτο παιδί, δέκα για το δεύτερο, δώδεκα για το τρίτο και δεκατέσσερις για το τέταρτο ή κάθε επόμενο παιδί. Παράλληλα, η καταβολή του επιδόματος περιορίζεται σε πέντε εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι που πληρούν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνεται απασχόληση για 12 μήνες μέσα στους προηγούμενους 24 μήνες. Για τους μισθωτούς προβλέπονται επιπλέον όροι, όπως έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και μη καταβολή πλήρων απολαβών κατά την περίοδο της άδειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περίπτωσή τους, καθώς το δικαίωμα στο επίδομα εξαρτάται από τα σχετικά ασφαλιστικά και εργασιακά κριτήρια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η έγκαιρη διευθέτηση των απαραίτητων ενεργειών είναι σημαντική για τους γονείς που προγραμματίζουν να αξιοποιήσουν τη γονική άδεια. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, ο έλεγχος των προσωπικών στοιχείων και η σωστή καταχώριση των ημερομηνιών μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή καθυστερήσεων.

Την ίδια ώρα, οι γονείς θα πρέπει να συντονίζουν την περίοδο απουσίας τους με τον εργοδότη τους και να φροντίζουν ώστε ο εργασιακός τους προγραμματισμός να συμβαδίζει με τις σχετικές απαιτήσεις για το επίδομα.

Οι αλλαγές καθιστούν απαραίτητη την εξοικείωση των δικαιούχων με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς να αναιρούν την ανάγκη ενημέρωσης για τα δικαιώματα, τις προϋποθέσεις και τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται για τη γονική άδεια.