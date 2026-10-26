Φόνος Δημοσθένους: Παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο οι τρεις κατηγορούμενοι - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δυο 28χρονοι, παρουσιάστηκαν το πρωί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου κατηγορούσα Αρχή και υπεράσπιση κατέθεσαν παραδεκτά γεγονότα που αφορούν 17 μαρτυρίες.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 2 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τότε οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών.

Ο 31χρονος φέρεται ως ο οδηγός του βαν από το οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί, ο ένας 28χρονος εκτιμάται ότι είναι ο εκτελεστής του Δημοσθένους και ο άλλος 28χρονος, ως το πρόσωπο που φυγάδευσε τους δράστες, με αυτοκίνητο, όταν εγκατέλειψαν την μοτοσικλέτα.

Υπενθυμίζεται ότι για τρία ακόμη πρόσωπα, δυο 30χρονους και έναν 51χρονο, αναστάληκαν οι κατηγορίες σε προηγούμενη διαδικασία. Ο ένας εκ των 30χρονων είχε κατηγορηθεί μόνο για την κλοπή αυτοκινήτου, το οποίο εκτιμάται πως χρησιμοποιήθηκε κατά το σχεδιασμό της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους και μετά την άμεση παραδοχή του, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.