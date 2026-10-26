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ΔΙΕΘΝΗ

Μυστήριο με τον θάνατο 26χρονης στην Κωνσταντινούπολη - Τι ζήτησε λίγο πριν από τη συγκάτοικο της

 26.10.2026 - 16:25
Μυστήριο με τον θάνατο 26χρονης στην Κωνσταντινούπολη - Τι ζήτησε λίγο πριν από τη συγκάτοικο της

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο μιας 26χρονης γυναίκας από το Καζακστάν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έχασε τη ζωή της όταν υποχώρησε η στέγη κτιρίου, στην οποία είχε ανέβει από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της στον έκτο όροφο.

Η νεαρή γυναίκα, που ονομαζόταν Αϊσουλού Μπεκμαχάνοβα, είχε φωτογραφηθεί από τη συγκάτοικό της καθισμένη στην άκρη της ταράτσας, λίγο πριν από τη μοιραία πτώση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, η 26χρονη είχε πει στη φίλη της, που την προειδοποίησε να απομακρυνθεί από το επικίνδυνο σημείο: «Εγώ θα καθίσω εδώ, εσύ πήγαινε για ύπνο» 

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου της, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν, με εισαγγελική εντολή, στη σύλληψη της συγκατοίκου της και του 35χρονου συντρόφου της.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:15 το πρωί της Κυριακής, στη συνοικία Εργκενεκόν της περιοχής Σισλί, στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Μπεκμαχάνοβα πέρασε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος όπου διέμενε, στον έκτο όροφο, στην οροφή του διπλανού κτιρίου. Καθώς προχωρούσε προς το κέντρο της στέγης, ένα από τα πάνελ στα οποία πατούσε υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό, μέχρι το επίπεδο του δεύτερου υπογείου.

Έπειτα από ειδοποίηση των περίοικων, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η 26χρονη ήταν νεκρή.

Μετά την αυτοψία του εισαγγελέα και την ολοκλήρωση των ερευνών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η σορός της μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας για νεκροψία-νεκροτομή.

 Η τελευταία φωτογραφία και η προειδοποίηση της φίλης της

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ήρθε στο φως η τελευταία φωτογραφία της 26χρονης, στην οποία φαίνεται να κάθεται στην άκρη της στέγης, λίγο πριν από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η συγκάτοικός της, περίπου στις 08:15 το πρωί είδε την Αϊσουλού να κάθεται σε επικίνδυνο σημείο της ταράτσας και της ζήτησε να απομακρυνθεί. Ωστόσο, η 26χρονη της απάντησε: 

Η συγκάτοικος επέστρεψε τότε στο δωμάτιό της, έχοντας προηγουμένως φωτογραφίσει τη φίλη της στο σημείο όπου καθόταν. Η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί πλέον μέρος των στοιχείων που εξετάζονται για την εξακρίβωση των συνθηκών του θανάτου της.

«Ξύπνησα από τη δυνατή μουσική και την είδα πεσμένη»

Στην κατάθεσή της στην αστυνομία, η συγκάτοικος της 26χρονης ανέφερε ότι κάποια στιγμή, ενώ κοιμόταν στο δωμάτιό της, ξύπνησε από δυνατή μουσική.

 Όταν σηκώθηκε, διαπίστωσε ότι η φίλη της δεν βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα.

Στη συνέχεια, παρατήρησε ότι είχε σπάσει ένα πάνελ της στέγης στο διπλανό κτίριο. Κοιτάζοντας προς τον ακάλυπτο χώρο ανάμεσα στις πολυκατοικίες, είδε τη Μπεκμαχάνοβα να κείτεται ακίνητη στο κάτω μέρος του κτιρίου.

Είχε επισκεφθεί τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει

Η συγκάτοικος φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι το προηγούμενο βράδυ, περίπου στις 20:00, είχε βγει με την Αϊσουλού για διασκέδαση. Η 26χρονη αποχώρησε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα για να επισκεφθεί τον σύντροφό της.

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν στη συνέχεια με τον 35χρονο, ο οποίος διατηρεί κατάστημα τροφίμων και φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη νεαρή γυναίκα. 

Ο άνδρας κατέθεσε ότι η Αϊσουλού έφτασε στο κατάστημά του περίπου στις 05:30 το πρωί, ότι πέρασαν κάποιο χρονικό διάστημα μαζί και ότι εκείνη αποχώρησε στις 07:40 για να επιστρέψει στο σπίτι της. Ο 35χρονος ανέφερε επίσης ότι γνώριζε πως η σύντροφός του εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Πηγή: protothema.gr

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