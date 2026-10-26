Στους δρόμους οι εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ: «Να αναλάβει τις ευθύνες του» - Τι ζητούν

«Η απόφαση αποτελεί αποτέλεσμα της έντονης δυσαρέσκειας των επηρεαζόμενων για τη μη τήρηση των προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης 2023-2025, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις και τη διαμόρφωση των δομών προσωπικού. Η εκκρεμότητα των δομών συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς», αναφέρουν σε ανακοίνωση τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Όπως αναφέρουν, «παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης 2026–2027 έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, λόγω της επιμονής του ΟΚΥπΥ να απαιτεί εκ των προτέρων δέσμευση για τη μεθοδολογία εφαρμογής μισθολογικών κλιμάκων από το 2028. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και παραμένουν διαθέσιμες για ουσιαστικό διάλογο. Δεν αποδέχονται, όμως, να τίθενται προκαταβολικές δεσμεύσεις για μελλοντικές ρυθμίσεις ως προϋπόθεση για την ανανέωση της Σύμβασης, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της προηγούμενης»

«Οι εργαζόμενοι απαιτούν, μέσα από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2026-2027, την εφαρμογή κλιμάκων μισθοδοσίας ώστε να έχουν μισθολογική, επαγγελματική ανέλιξη με την εφαρμογή συμφωνημένων δομών. Οι δομές θα βοηθήσουν τον Οργανισμό να είναι πιο παραγωγικός, πιο αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός στο περιβάλλον του ΓΕΣΥ. Με αποτέλεσμα, λόγω της στάσης του οργανισμού να παραιτούνται και κυρίως να εργοδοτούνται είτε στο Δημόσιο είτε σε άλλους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίο»

Η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει περίπου 1.600 εργαζομένους, περιλαμβανομένων ιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού, τεχνικού, διοικητικού και γραμματειακού προσωπικού.

«Η απεργία αποτελεί έσχατο μέτρο διεκδίκησης. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις αναγνωρίζουν την αναστάτωση που θα προκληθεί στους ασθενείς και θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αντιμετώπισης των επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή περιστατικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Καλούμε τον Ο.Κ.Υπ.Υ. να αναλάβει τις ευθύνες του, να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις προτάσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να προχωρήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις 10 Νοεμβρίου και να αποτραπεί η απεργία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη εξουσιοδοτήσει τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των μέτρων».