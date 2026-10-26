Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτους δρόμους οι εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ: «Να αναλάβει τις ευθύνες του» - Τι ζητούν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους δρόμους οι εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ: «Να αναλάβει τις ευθύνες του» - Τι ζητούν

 26.10.2026 - 16:48
Στους δρόμους οι εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ: «Να αναλάβει τις ευθύνες του» - Τι ζητούν

Σε 48ωρη απεργία στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2026 αποφάσισαν ομόφωνα να κατέλθουν, κατά τις συνελεύσεις τους, οι εργαζόμενοι, που έχουν προσληφθεί στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.). 

«Η απόφαση αποτελεί αποτέλεσμα της έντονης δυσαρέσκειας των επηρεαζόμενων για τη μη τήρηση των προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης 2023-2025, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις και τη διαμόρφωση των δομών προσωπικού. Η εκκρεμότητα των δομών συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς», αναφέρουν σε ανακοίνωση τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Όπως αναφέρουν, «παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης 2026–2027 έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, λόγω της επιμονής του ΟΚΥπΥ να απαιτεί εκ των προτέρων δέσμευση για τη μεθοδολογία εφαρμογής μισθολογικών κλιμάκων από το 2028. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και παραμένουν διαθέσιμες για ουσιαστικό διάλογο. Δεν αποδέχονται, όμως, να τίθενται προκαταβολικές δεσμεύσεις για μελλοντικές ρυθμίσεις ως προϋπόθεση για την ανανέωση της Σύμβασης, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της προηγούμενης»

«Οι εργαζόμενοι απαιτούν, μέσα από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2026-2027, την εφαρμογή κλιμάκων μισθοδοσίας ώστε να έχουν μισθολογική, επαγγελματική ανέλιξη με την εφαρμογή συμφωνημένων δομών. Οι δομές θα βοηθήσουν τον Οργανισμό να είναι πιο παραγωγικός, πιο αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός στο περιβάλλον του ΓΕΣΥ. Με αποτέλεσμα, λόγω της στάσης του οργανισμού να παραιτούνται και κυρίως να εργοδοτούνται είτε στο Δημόσιο είτε σε άλλους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίο» 

Η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει περίπου 1.600 εργαζομένους, περιλαμβανομένων ιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού, τεχνικού, διοικητικού και γραμματειακού προσωπικού.

«Η απεργία αποτελεί έσχατο μέτρο διεκδίκησης. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις αναγνωρίζουν την αναστάτωση που θα προκληθεί στους ασθενείς και θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αντιμετώπισης των επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή περιστατικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Καλούμε τον Ο.Κ.Υπ.Υ. να αναλάβει τις ευθύνες του, να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις προτάσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να προχωρήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις 10 Νοεμβρίου και να αποτραπεί η απεργία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη εξουσιοδοτήσει τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των μέτρων».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έσβησε» η Μαρία Βαρθολομαίου Πάπυρου μετά από μάχη με τον καρκίνο – Θλίψη για τον θάνατό της
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Κύπρο με τα ηλεκτρικά πατίνια και τους ποδηλατες - Προχώρησε σε καταγγελίες η Αστυνομία
Δεν πίστευε στα μάτια του: Πήγε για μανιτάρια και βρήκε… τεράστιο φίδι - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Δίνει μάχη για τη ζωή της η 54χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο
VIDEO: Συναγερμός για τα Botox parties στην Κύπρο – Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους και τα Boys parties – Τι περιλαμβάνουν
VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βία στην οικογένεια: Ερχεται πλατφόρμα ενημέρωσης - «Οι υπηρεσίες δεν έχουν καλή επικοινωνία»

 26.10.2026 - 16:40
Επόμενο άρθρο

«Απαράδεκτο και άδικο» Προβληματισμός για την αύξηση ενοικίων σε τ/κ γη – Όσα εντόπισε η Επ. Προσφύγων

 26.10.2026 - 17:01
«Νέα οδοφράγματα στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη» - Αναμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν η Λευκωσία

«Νέα οδοφράγματα στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη» - Αναμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν η Λευκωσία

Στο Κυπριακό και στις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο εθνικό μας θέμα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Νέα οδοφράγματα στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη» - Αναμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν η Λευκωσία

«Νέα οδοφράγματα στις 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη» - Αναμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν η Λευκωσία

  •  26.10.2026 - 13:36
ΔΗΣΥ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το χρίσμα - Στην κούρσα Αβέρωφ και Παμπορίδης

ΔΗΣΥ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το χρίσμα - Στην κούρσα Αβέρωφ και Παμπορίδης

  •  26.10.2026 - 13:33
ΠτΔ για ανάπτυξη κοιτάσματος «Κρόνος»: «Καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας»

ΠτΔ για ανάπτυξη κοιτάσματος «Κρόνος»: «Καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας»

  •  26.10.2026 - 13:23
VIDEO: Ηχηρό μήνυμα Αβέρωφ - «Ζω και βιώνω την απογοήτευσή σας - Δεν θα σας πληγώσω ποτέ»

VIDEO: Ηχηρό μήνυμα Αβέρωφ - «Ζω και βιώνω την απογοήτευσή σας - Δεν θα σας πληγώσω ποτέ»

  •  26.10.2026 - 11:45
VIDEO: Σπάει τη σιωπή του ο 44χρονος καταζητούμενος «αστυνομικός-μαϊμού» – Τι υποστηρίζει

VIDEO: Σπάει τη σιωπή του ο 44χρονος καταζητούμενος «αστυνομικός-μαϊμού» – Τι υποστηρίζει

  •  26.10.2026 - 15:35
Στους δρόμους οι εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ: «Να αναλάβει τις ευθύνες του» - Τι ζητούν

Στους δρόμους οι εργαζόμενοι του ΟΚΥπΥ: «Να αναλάβει τις ευθύνες του» - Τι ζητούν

  •  26.10.2026 - 16:48
VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

VIDEO: Χαμός σε κατάστημα - 37χρονος επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και τον ακινητοποίησαν οι πολίτες

  •  26.10.2026 - 13:58
Φυτιρής: Φυλακές ανηλίκων σε "σύγχρονα λυώμενα" σε ένα χρόνο

Φυτιρής: Φυλακές ανηλίκων σε "σύγχρονα λυώμενα" σε ένα χρόνο

  •  26.10.2026 - 14:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα