Βία στην οικογένεια: Ερχεται πλατφόρμα ενημέρωσης - «Οι υπηρεσίες δεν έχουν καλή επικοινωνία»

Η επιτροπή συνέχισε σήμερα την συζήτηση του θέματος για την έμφυλη βία και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης των θυμάτων, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστα Φυτιρή. Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συζήτησης ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι «είναι η τρίτη φορά που επανερχόμαστε σε αυτό το ζήτημα και κάθε φορά βλέπουμε κάποτε μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα προόδου».

Ανέφερε επίσης για την ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης για διενέργεια ψυχομετρικών τεστ κάθε τρία χρόνια «για όσους κατέχουν όπλο» όπως είπε, σημειώνοντας ότι «ήταν επίσης βασική δική μας απαίτηση ειδικά μετά και από το περιστατικό, την επιχειρούμενη γυναικοκτονία που είχαμε το περασμένο καλοκαίρι».

Επισήμανε επίσης την εξαγγελία από πλευράς της Υφυπουργού Πρόνοιας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί το σχέδιο αναδόμησης και ανασύνταξης του θεσμού του σπιτιού της γυναίκας, σημειώνοντας ότι θα εξεταστεί και η επέκταση του θεσμού σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι «υπάρχουν βεβαίως πολλά άλλα να γίνουν», προσθέτοντας ότι η επιτροπή Grevio (αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης). Σημείωσε ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προϋποθέτει συμμόρφωση της Κύπρου με πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία υπάρχουν στη Σύμβαση για την προστασία των γυναικών και για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Όπως ανέφερε, η Επιτροπή έχει ζητήσει να δοθούν οι εσωτερικοί εγκύκλιοι τόσο στο Υφυπουργείο Πρόνοιας όσο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για ενημέρωση σε σχέση με το τί συμβαίνει με την παρακολούθηση των διαταγμάτων, το τί γίνεται μετά την έκδοση του διατάγματος «για να μην πλησιάζει ένας άνδρας θύτης μία γυναίκα θύμα».

Σημείωσε επίσης ότι όσο αφορά την διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής των διαφόρων πρωτοκόλλων στην αστυνομία και στο Υφυπουργείο Πρόνοιας «ήταν κοινός τόπος σήμερα από όλους του συμμετέχοντες ότι το πρόβλημα μας δεν είναι η νομοθεσία», η οποία όπως ανέφερε είναι καλή και επαρκής, αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Εξ’ ού και έχουμε και καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ενημέρωσε και σήμερα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Είπε παράλληλα ότι ετοιμάζεται μια δέσμη προτάσεων νόμου προκειμένου να καλυφθούν και να βελτιωθούν τα κενά.

Σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε με την ίδια προσέγγιση, να χτίζουμε δηλαδή συνεδρία-συνεδρία, να καταγράφουμε τα βήματα προόδου που γίνονται και με την πίεση της Επιτροπής να βλέπουμε τα κενά, θα συζητήσουμε με την Γκρέβιο για να ενημερώσουμε πλήρως και για τις δικές μας ενέργειες και για τις δικές μας απόψεις με στόχο να χτίσουμε έναν πραγματικά ασφαλές περιβάλλον για όλους τους Κύπριους πολίτες, άντρες και γυναίκες σε αυτόν τον τόπο.

Πλατφόρμα οριζόντιας ενημέρωσης

Σε ερώτηση για το πώς θα λειτουργεί ακριβώς η πλατφόρμα, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε είναι ότι οριζόντια οι διάφορες υπηρεσίες μέχρι σήμερα δεν έχουν καλή επικοινωνία. Εξήγησε ότι «πάει μια κοινωνική λειτουργός σε ένα σπίτι και διαπιστώνει ότι εδώ πρέπει να ασκείται βία, αυτό το μήνυμα δεν φτάνει κατ' ανάγκη στην αστυνομία ή το σχολείο των παιδιών ώστε να ληφθούν και κάποια προληπτικά μέτρα».

Είπε επίσης ότι τώρα με αυτή την πλατφόρμα, θα υπάρχει αυτός ο οριζόντιος συντονισμός, και θα υπάρχουν δεδομένα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως ανέφερε. «Ζούμε στην εποχή των δεδομένων για να μας επιτρέπει να λειτουργούμε με καλύτερη αποτελεσματικότητα», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα δεν είναι το κόκκινο κουμπί, αλλά είναι μια υπηρεσία ώστε να ξέρει το κράτος μέσα από την οριζόντια ενημέρωση ότι «εδώ έχουμε ένα σπίτι υψηλού κινδύνου, είτε έχουμε ενδείξεις ότι ασκείται βία και πρέπει να ληφθούν μέτρα».

Ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δήμος Γεωργιάδης διερωτήθηκε κατά πόσο πρέπει τα θύματα να αποτελούν «συντονιστική επιτροπή του κράτους» όπως ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα ίδια τα θύματα «αναγκάζονται να φέρουν την ευθύνη του συντονισμού για να τύχουν στήριξης».

Σημείωσε ότι «έχουμε θέσει ξανά το ζήτημα της νομικής αρωγής και της ψυχολογικής υποστήριξης». Πρόσθεσε ότι «όπως τόνισε και η ίδια η Υφυπουργός το θέμα της ψυχολογικής στήριξης είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση των θυμάτων είναι αδικαιολόγητο να μην συμπεριλαμβάνει ειδικό ψυχολόγο ούτως ώστε να μπορέσει να είναι βασικό μέρος της διαδικασίας του βοηθήματος προς το θύμα.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε επίσης ότι σε σχέση με το θέμα της στέγασης των θυμάτων, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας φιλοξενίας «μετά την πρώτη βοήθεια πολλά άτομα μένουν χωρίς ουσιαστική στέγη με σημαντικό κίνδυνο να γίνουν ξανά θύματα ενδοοικογενειακής βίας» και δεν προσφέρεται η αναγκαία βοήθεια για το επόμενο βήμα της θεραπείας.

Τρεις καταγγελίες κατά μελών της Αστυνομίας φέτος

Σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση της Αστυνομίας προς την Επιτροπή, τα στατιστικά στοιχεία των ποινικών υποθέσεων για την περίοδο 2022-2026 αναφέρουν ότι μόνο για το οκτάμηνο του φετινού έτους ο αριθμός των ποινικών υποθέσεων ήταν 1.334 και αυτών που στάλθηκαν στο δικαστήριο ήταν 796.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία συγκεντρώνεται από το μηχανογραφημένο σύστημα της αστυνομίας και συγκεκριμένα από την ειδική αναφορά για εγκλήματα κατά των γυναικών και ότι σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η γυναίκα είναι εξ’ορισμού το θύμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την στελέχωση των επαρχιακών κλιμακίων διερεύνησης υποθέσεων βίας στην οικογένεια, στη Λευκωσία έχουν τοποθετηθεί 16 +1 στο Σπίτι της Γυναίκας, 13 στη Λεμεσό, 13 στη Λάρνακα, 8 στην Πάφο, 11 στην Αμμόχωστο και 4 στο επαρχιακό κλιμάκιο Μόρφου.

Σε ερώτηση της επιτροπής για κατάθεση στοιχείων αναφορικά με καταγγελίες κατά των μελών της Αστυνομίας, η γραπτή ενημέρωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι μεταξύ του 2024 μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν συνολικά 15 καταγγελίες, εκ των οποίων εννέα το 2024, τρεις το 2025 και 3 καταγγελίες μέχρι 13 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.