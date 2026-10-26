VIDEO: Ηχηρό μήνυμα Αβέρωφ - «Ζω και βιώνω την απογοήτευσή σας - Δεν θα σας πληγώσω ποτέ»

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, προσερχόμενος στα γραφεία του ΔΗΣΥ, στην Πινδάρου, για να υποβάλει τη δική του υποψηφιότητα, προχώρησε σε δηλώσεις με έντονη συναισθηματική φόρτιση, απευθύνοντας μήνυμα προς τα μέλη και τον κόσμο της παράταξης.

Αρχικά, αναφέρθηκε στη σημασία της ημέρας, σημειώνοντας ότι «σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό και τη χριστιανοσύνη», καθώς τιμάται η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή «πολύ σύντομα να γιορτάσουμε την απελευθέρωση της Κύπρου».

Ο κ. Νεοφύτου έστειλε, επίσης, προσωπικές ευχές σε έναν Δημήτρη, ο οποίος, όπως ανέφερε, δίνει τη δική του μάχη, εκφράζοντας την ελπίδα να την κερδίσει, ώστε να ακολουθήσουν και άλλες νίκες.

«Με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης έρχομαι στο δικό μου σπίτι, στη μεγάλη μου οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Όπως σημείωσε, η διαδικασία αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για τον ΔΗΣΥ και τη δημοκρατία, καθώς τα μέλη της παράταξης θα είναι εκείνα που θα επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα συναισθήματα και τις ανησυχίες του κόσμου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ζω και βιώνω την απογοήτευσή σας. Ζω τις αγωνίες και τους αγώνες σας».

Αναφερόμενος στην καθημερινότητα των πολιτών, στάθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας, υπογραμμίζοντας ότι «σπάει κόκκαλα», ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη μιας Κύπρου ενωμένης και απελευθερωμένης.

Κλείνοντας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε στους δεσμούς που τον συνδέουν με τα μέλη και τα στελέχη του ΔΗΣΥ, σημειώνοντας ότι με αρκετούς συμπορεύτηκαν και μεγάλωσαν πολιτικά μέσα στην παράταξη τα τελευταία 50 χρόνια.

«Αρκετοί από εσάς με αναγιώσατε. Με τους πλείστους αναγιωθήκαμε τα τελευταία 50 χρόνια. Σας νιώθω δικά μου πολιτικά παιδιά», ανέφερε, απευθύνοντας ένα προσωπικό μήνυμα προς τον κόσμο του κόμματος.

«Δεν θα σας πληγώσω ποτέ. Και είναι λόγος τιμής», ανέφερε.