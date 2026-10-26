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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ κατά Νορβηγίας επειδή δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης: «Χώρα απόπατος, δεν θέλω κανέναν σας στις ΗΠΑ»

 26.10.2026 - 11:43
Τραμπ κατά Νορβηγίας επειδή δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης: «Χώρα απόπατος, δεν θέλω κανέναν σας στις ΗΠΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε χθες, Κυριακή, το υβρεολόγιό του εναντίον της Νορβηγίας αποκαλώντας την «χώρα απόπατο» και λέγοντας ότι οι Νορβηγοί μετανάστες δεν είναι ευπρόσδεκτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή η Επιτροπή του Νόμπελ, η οποία έχει την έδρα της στο Όσλο, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, δεν του απένειμε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε πολιτική συγκέντρωση στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της ερχόμενης εβδομάδας.

Αποδίδοντας την πρόσφατη αναταραχή στη Γαλλία στη μετανάστευση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλωσόριζε μετανάστες από μερικές χώρες, αλλά όχι και από τη Νορβηγία «επειδή δεν έλαβα το Βραβείο Νόμπελ ... Έτσι δεν θέλω κανέναν από τη Νορβηγία».

Το Ρόιτερς σημειώνει πάντως ότι δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται να υιοθετήσει κάποια νέα επίσημη πολιτική για Νορβηγούς μετανάστες.

«Ξέρει πολύ καλά ότι η Επιτροπή Νόμπελ είναι ανεξάρτητη. Τους το υπενθυμίσαμε αυτό, αν κανείς αναρωτιέται, και εξακολουθεί να ισχύει», δήλωσε σήμερα ο νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρτ Έιντε μιλώντας στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK. Το υπουργείο του αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

«Η Νορβηγία έχει γίνει μια χώρα απόπατος, στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας μια διατύπωση ("shit house country") την οποία έχει προηγουμένως χρησιμοποιήσει για την Αϊτή, τη Λιβύη, τη Σομαλία και την Υεμένη.

 

Η Νορβηγία είναι μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο εισόδημα, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ 1,75 τρισεκατομμυρίου κορωνών Νορβηγίας (127,26 δισεκατομμύρια ευρώ) για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η νορβηγική Επιτροπή του Νόμπελ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Νωρίτερα αυτό το μήνα ο Τραμπ είχε δηλώσει πως το γεγονός ότι δεν του δόθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί ένα «ανεξίτηλο στίγμα» για τη Νορβηγία.

Πηγή: protothema.gr

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