VIDEO: Οι αποκαλύψεις Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και ΔΗΣΥ - «Είμαι περήφανος Συναγερμικός» - Τι είπε για Αβέρωφ και Αννίτα

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι επιθυμεί συγκεκριμένες εισηγήσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εμπλοκή γαλλικής εταιρείας ενισχύει τις πιθανότητες υλοποίησης του GSI, ενώ μίλησε για τη σχέση του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και την Αννίτα Δημητρίου, καθώς και για την ανάγκη αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.

Σένγκεν: «Κανένα κράτος μέλος δεν έχει εκδηλωθεί εναντίον της πλήρους ένταξης της Κύπρου»

Στο ζήτημα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν αναφέρθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι, μέχρι στιγμής, κανένα κράτος μέλος δεν έχει εκφράσει αντίθεση στην προοπτική αυτή.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, κανένα κράτος μέλος δεν έχει εκδηλωθεί εναντίον της πλήρους ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η χώρα καταγράφει μηδενικά ποσοστά δευτερογενούς μετανάστευσης, ενώ εξήγησε ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει την ένταξή της είναι η ενίσχυση της ασφάλειας.

«Ο πιο βασικός λόγος μέσα από αυτόν τον μεγαλεπήβολο στόχο είναι να ενισχύσουμε την ασφάλεια της χώρας», υπογράμμισε, δίνοντας έμφαση στη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην προώθηση της διαδικασίας.

Κυπριακό: «Κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι επιθυμεί να δει συγκεκριμένες προτάσεις από πολιτικά πρόσωπα που ασκούν κριτική στους χειρισμούς του, τονίζοντας πως εκείνο που αναμένει είναι εισηγήσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη προόδου.

«Εγώ εκείνο που θα ήθελα από τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό δικαιούται να μου κάνει κριτική, είναι εισηγήσεις, αν υπάρχουν, συγκεκριμένες πάντα, που θα οδηγήσουν σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν διατηρεί πικρία απέναντι στον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

«Δεν έχω πικρία με τον Αβέρωφ Νεοφύτου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε, επίσης, ότι στόχος του είναι μια λύση που θα δημιουργήσει συνθήκες από τις οποίες θα επωφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό.

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον Κυπριακό να επωφεληθούν από την κατάσταση πραγμάτων που θα προκύψει μέσω της λύσης του Κυπριακού», ανέφερε, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει στα οφέλη μιας ενδεχόμενης διευθέτησης.

Σε σχέση, εξάλλου, με την προσωπική του επαφή με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, όταν έτυχε να συνομιλήσουν, ο Τούρκος Πρόεδρος ήταν φιλικός.

«Όταν έτυχε να μιλήσουμε, ήταν φιλικός, δεν δέχθηκα επίθεση», ανέφερε, προσθέτοντας πως συνεχίζει τις προσπάθειες με στόχο να υπάρξουν θετικές εξελίξεις.

GSI: «Είναι αναγκαιότητα για τη χώρα»

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επαναλαμβάνει τη θέση της Κυβέρνησης υπέρ της υλοποίησής του.

«Είναι ένα έργο που επιθυμούμε να υλοποιηθεί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η εμπλοκή γαλλικής εταιρείας έχει ενισχύσει τις πιθανότητες να προχωρήσει το έργο.

«Η εμπλοκή μιας γαλλικής εταιρείας έχει αυξήσει τις πιθανότητες υλοποίησης του έργου», δήλωσε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του GSI για την Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει την ηλεκτρική διασύνδεση ως ένα έργο από το οποίο η χώρα θα μπορούσε να παραιτηθεί.

«Είναι αναγκαιότητα, δεν τίθεται θέμα να μην υλοποιηθεί. Είναι αναγκαιότητα για τη χώρα», υπογράμμισε.

Ελλάδα – Τουρκία και ΗΠΑ: «Κανείς δεν θέλει σύγκρουση»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, εκφράζοντας την ευχή να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

«Κανείς δεν θέλει σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

«Χαίρομαι που οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την περιοχή μας. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η διαφωνία Νικόλα Παπαδόπουλου – Μάκη Κεραυνού

Ερωτηθείς για τις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταγράφονται μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, και του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως βρίσκεται στη μέση της αντιπαράθεσής τους.

«Δεν είμαι στη μέση και οι δύο έχουν δίκαιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες της Κυβέρνησης δεν περιορίζονται στην παρούσα κατάσταση, αλλά επεκτείνονται και στις μελλοντικές εξελίξεις.

«Εμείς ανησυχούμε όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το μέλλον», σημείωσε.

Διαφθορά και διαπλοκή: «Προσπαθώ συνεχώς»

Στο ζήτημα της αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής αναφέρθηκε, επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς κατά πόσο επιδεικνύεται η απαιτούμενη αποφασιστικότητα.

Ο ίδιος απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι καταβάλλει συνεχή προσπάθεια, ενώ αναγνώρισε την ανάγκη συνεργασίας και με τη Βουλή.

«Θεωρώ ναι και προσπαθώ συνεχώς. Χρειάζεται σε πολλές φορές και η συνεργασία της Βουλής», ανέφερε.

Κλιματιστικά στα σχολεία: «Δεν ήταν μεγάλος, αλλά εφικτός στόχος»

Στη συνέντευξη τέθηκε και το ζήτημα της εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να αναγνωρίζει ότι η πρόοδος δεν είναι ίδια σε όλες τις επαρχίες.

«Η εξαγγελία για κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία δεν ήταν μεγάλος, αλλά εφικτός στόχος», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, απαιτείται συνολική αξιολόγηση της κατάστασης σε παγκύπρια βάση, ώστε να διαπιστωθεί τι έχει ήδη γίνει και τι απομένει να υλοποιηθεί.

«Πρέπει να δούμε ανά το παγκύπριο τι έγινε, πόσα έχουμε και πόσα θα έχουμε. Σε κάποιες επαρχίες είμαστε πιο προχωρημένοι και σε άλλες πιο πίσω, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε», ανέφερε.

ΔΗΣΥ: «Είμαι περήφανος Συναγερμικός»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Δημοκρατικό Συναγερμό, με τον ίδιο να δηλώνει ότι παραμένει περήφανος για την πολιτική του καταγωγή.

«Είμαι περήφανος Συναγερμικός και δεν το έκρυψα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέφυγε να σχολιάσει τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΔΗΣΥ, θέλησε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι δεν αντιμετώπισε ποτέ τον κόσμο του κόμματος ως αντίπαλο.

«Εκείνο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν έχω προσεγγίσει τον κόσμο του ΔΗΣΥ ως αντίπαλο», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην ιδεολογία του κόμματος, προσδιορίζοντας την Κυβέρνησή του ως κεντροδεξιά.

«Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε θεωρώ ότι ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό και στην ιδεολογία του ΔΗΣΥ. Είμαστε κεντροδεξιά κυβέρνηση», σημείωσε.

«Με την Αννίτα Δημητρίου έχουμε πολύ καλή σχέση»

Αναφερόμενος στη σχέση του με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνεργασία, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

«Με την Αννίτα Δημητρίου έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη στην εκπομπή «Τετ α τετ» κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κυβερνητικών ζητημάτων, με τον Πρόεδρο να επαναλαμβάνει τις θέσεις του για την ασφάλεια, το Κυπριακό, τις ενεργειακές προοπτικές της χώρας και τις σχέσεις του με πολιτικά πρόσωπα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται ενώπιον της Κυπριακής Δημοκρατίας.