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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Κύπρο με τα ηλεκτρικά πατίνια και τους ποδηλατες - Προχώρησε σε καταγγελίες η Αστυνομία

 26.10.2026 - 11:46
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Κύπρο με τα ηλεκτρικά πατίνια και τους ποδηλατες - Προχώρησε σε καταγγελίες η Αστυνομία

Σε 608 καταγγελίες για παραβάσεις που διαπράχθηκαν από χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας και ποδηλάτες, προχώρησε η Αστυνομία, κατά τη διενέργεια οδικών ελέγχων, που διενεργήθηκαν μεταξύ 19 και 25 Οκτωβρίου, 2026.

Οι παραβάσεις τροχαίας διαπιστώθηκαν και καταγγέλθηκαν στο πλαίσιο της εβδομάδας ενημέρωσης και ελέγχων με έμφαση στη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας (Σ.Π.Κ.) και ποδηλάτων, που διενήργησε η Αστυνομία μεταξύ 19 και 25 Οκτωβρίου, ανά το παγκύπριο.

Από τις συνολικά 608 καταγγελίες που έγιναν, οι 534 αφορούσαν παραβάσεις που διαπράχθηκαν από χρήστες Σ.Π.Κ. και οι 74 αφορούσαν παραβάσεις που διαπράχθηκαν από ποδηλάτες. Έγιναν συγκεκριμένα:

Ø 168 καταγγελίες για παράληψη χρήσης προστατευτικού κράνους, από τις οποίες οι 133 αφορούσαν χρήστες Σ.Π.Κ. και οι 35 αφορούσαν ποδηλάτες

Ø 120 καταγγελίες για παράληψη χρήσης φωσφορούχου γιλέκου από χρήστες Σ.Π.Κ.

Ø 230 καταγγελίες για διακίνηση με Σ.Π.Κ. σε χώρους του οδικού δικτύου όπου η χρήση τους απαγορεύεται

Ø 33 καταγγελίες για χρήση ποδηλάτου χωρίς αναμμένο φανάρι

Η Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους τροχαίας καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, σε όλο το οδικό δίκτυο παγκύπρια. Μοναδικός στόχος είναι η εμπέδωση οδικής συνείδησης και ορθής οδικής συμπεριφοράς από όλους τους χρήστες των δρόμων, για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και αύξηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.

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