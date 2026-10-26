Φοράει φανέλα της Αστυνομίας και μοιράζει εξώδικα σε πολίτες - Αυτός είναι ο Ε/κ καταζητούμενος -Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιον της Αστυνομίας, ο 44χρονος, ο οποίος αναφέρεται ως Αντρέας Λούρος, καταζητείται σε σχέση με υποθέσεις απάτης και πλαστοπροσωπίας.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες θυμάτων, ο ύποπτος φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις εξαπάτησης, δύο στη Λάρνακα και δύο στη Λευκωσία.

Ο τρόπος δράσης του ήταν συγκεκριμένος. Φορώντας μπλούζα που έφερε την ένδειξη «Police» και κρατώντας έγγραφο που παρουσίαζε ως εξώδικο πρόστιμο, προσέγγιζε πολίτες και τους ενημέρωνε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος τους οφειλές προς την Αστυνομία.

Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να έπειθε τα θύματά του να του παραδίδουν χρήματα, θεωρώντας ότι εξοφλούσαν πραγματικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που φέρεται να απέσπασε σε μία περίπτωση ανέρχεται στα 150 ευρώ σε μετρητά.

Οι υποθέσεις που διερευνά η Αστυνομία

Οι Αρχές διερευνούν αδικήματα απάτης, εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και πλαστοπροσωπίας, τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού του 44χρονου, ενώ η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών που ενδεχομένως να συμβάλουν στον εντοπισμό του.

Έκκληση της Αστυνομίας προς τους πολίτες

Οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες καλείται να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον τηλεφωνικό αριθμό 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.