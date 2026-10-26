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Συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα - Δείτε ποιες είναι

 26.10.2026 - 09:34
Συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα - Δείτε ποιες είναι

Συχνά διαπιστώνουμε ότι μια πρίζα βρίσκεται μακριά από τη συσκευή που θέλουμε να λειτουργήσουμε. Η λύση με τα πολύπριζα φαίνεται εύκολη, αλλά κρύβει παγίδες.

Η εκτεταμένη χρήση μπαλαντέζων και πολύπριζων αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες, αλλά παράλληλα επικίνδυνες πρακτικές στα σύγχρονα νοικοκυριά.

Όταν μια ηλεκτρική συσκευή απαιτεί περισσότερο ρεύμα από αυτό που μπορεί να αντέξει ένα εξωτερικό καλώδιο, η υπερθέρμανση είναι σχεδόν αναπόφευκτη, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ή βραχυκυκλώματος.

Συσκευές υψηλής κατανάλωσης απαγορευτικές για πολύπριζα

Ορισμένες συσκευές μετατρέπουν τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα ή μηχανική ισχύ, καθιστώντας απαραίτητη τη σύνδεσή τους αποκλειστικά σε σταθερή πρίζα τοίχου:

Θερμαντικά σώματα και αερόθερμα: Απορροφούν υψηλή ισχύ για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η χρήση προεκτάσεων μπορεί να οδηγήσει σε λιώσιμο των καλωδίων, ειδικά αν αυτά περνούν κάτω από χαλιά.

Ηλεκτρικοί φούρνοι και φουρνάκια: Απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Η παρατεταμένη χρήση μέσω πολύπριζου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους υπερθέρμανσης.

Φριτέζες αέρος: Παρά το συμπαγές μέγεθός τους, οι εσωτερικές τους αντιστάσεις απορροφούν σημαντική ισχύ.

Φούρνοι μικροκυμάτων: Η πραγματική ηλεκτρική ισχύς που απορροφούν από το δίκτυο είναι συχνά μεγαλύτερη από την ισχύ μαγειρέματος που αναγράφεται στη συσκευασία.

Βραστήρες: Η ταχεία θέρμανση του νερού απαιτεί συχνά ισχύ που ξεπερνά τα 2.000 Watt, καταπονώντας υπερβολικά τα ελαφρού τύπου καλώδια.

Πλυντήρια ρούχων, πιάτων και στεγνωτήρια: Ο συνδυασμός μοτέρ, αντλίας και αντιστάσεων δημιουργεί αυξημένο φορτίο. Η παρουσία νερού καθιστά την ασφαλή και απευθείας σύνδεση ακόμη πιο κρίσιμη.

Σίδερα και γεννήτριες ατμού: Οι αντιστάσεις τους απορροφούν υψηλά ποσά ρεύματος, ενώ ένα τυλιγμένο καλώδιο προέκτασης επιταχύνει την υπερθέρμανση.

Φορητά κλιματιστικά: Λειτουργούν για πολλές ώρες συνεχόμενα και παρουσιάζουν υψηλά ρεύματα εκκίνησης.

Ψυγεία: Παρότι δεν καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια συνεχώς, το ρεύμα εκκίνησης του συμπιεστή και η αδιάλειπτη 24ωρη λειτουργία απαιτούν σταθερή παροχή χωρίς ενδιάμεσους προσαρμογείς.

Τα κρίσιμα λάθη και τα προειδοποιητικά σημάδια

Σύμφωνα με το ohga.it, ένα από τα πιο επικίνδυνα σφάλματα είναι η λεγόμενη «σύνδεση σε καταρράκτη», δηλαδή η τοποθέτηση ενός πολύπριζου πάνω σε ένα άλλο. Αυτή η πρακτική πολλαπλασιάζει τα σημεία επαφής, αυξάνοντας την αντίσταση και την πιθανότητα ατυχήματος.

Οι καταναλωτές οφείλουν να παρατηρούν τα προειδοποιητικά σημάδια. Φις ή πολύπριζα που θερμαίνονται υπερβολικά, οσμή λιωμένου πλαστικού, σπινθήρες, αλλοίωση του χρώματος των υλικών ή συχνές πτώσεις της ασφάλειας στον πίνακα υποδεικνύουν άμεσο κίνδυνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παροχή ρεύματος πρέπει να διακόπτεται αμέσως.

Βασικοί κανόνες ασφαλούς χρήσης

Για τη διασφάλιση της οικιακής ακεραιότητας, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

-Ελέγχετε πάντα το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που αναγράφεται στην προέκταση.
-Μην αφήνετε ποτέ τα καλώδια τυλιγμένα κατά τη χρήση, καθώς η θερμότητα εγκλωβίζεται.
-Μην τοποθετείτε καλώδια κάτω από χαλιά ή έπιπλα.
-Διατηρείτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις μακριά από εστίες θερμότητας και νερό.
-Εάν οι διαθέσιμες πρίζες στο σπίτι δεν επαρκούν, η μόνη ασφαλής λύση είναι η εγκατάσταση νέων σταθερών παροχών από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

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