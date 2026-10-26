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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: «Σήμερα είναι μέρα γιορτής» - Η πρώτη δήλωση Παμπορίδη κατά την υποβολή υποψηφιότητάς του στον ΔΗΣΥ

 26.10.2026 - 12:33
VIDEO: «Σήμερα είναι μέρα γιορτής» - Η πρώτη δήλωση Παμπορίδη κατά την υποβολή υποψηφιότητάς του στον ΔΗΣΥ

Στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην Πινδάρου, προσήλθε ο Γιώργος Παμπορίδης, προκειμένου να υποβάλει την υποψηφιότητά του στο πλαίσιο των εσωκομματικών διαδικασιών για την επιλογή του υποψηφίου της παράταξης στις Προεδρικές Εκλογές.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του, ο κ. Παμπορίδης χαιρέτισε τη δήλωση του συνυποψηφίου του, Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφορικά με την επόμενη ημέρα των εσωκομματικών εκλογών, σημειώνοντας ότι την προσυπογράφει.

«Χαιρετίζω τη δήλωση του συνυποψηφίου μου για την επόμενη μέρα των εσωκομματικών εκλογών, την προσυπογράφω. Σήμερα είναι μέρα γιορτής, δεν θέλω να κάνω άλλη δήλωση, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Παμπορίδης δήλωσε, παράλληλα, ιδιαίτερα συγκινημένος, εκφράζοντας την προσδοκία του για μια ποιοτική εκλογική διαδικασία. Την ίδια ώρα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κομματικός μηχανισμός θα διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Προσβλέπω σε μια ποιοτική εκλογική διαδικασία. Αναμένω ότι ο μηχανισμός του κόμματος θα διασφαλίσει τη διαδικασία», σημείωσε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι χαιρετίζει τη δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η εσωκομματική διαδικασία θα ενισχύσει την παράταξη.

«Είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε πιο δυνατοί από τη διαδικασία και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την Προεδρία της Δημοκρατίας», ανέφερε.

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