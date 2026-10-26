Τέλος εποχής για την Oxford Street - Τι αλλάζει στον διάσημο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου

Η Oxford Street, που αποφέρει ετήσιο τζίρο περίπου 3,1 δισεκ. λιρών (4,1 δισεκ. δολαρίων), είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές του κόσμου, με περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες κάθε μέρα, ενώ η αλλαγή αυτή γίνεται εγκαίρως για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Λεωφορεία, ταξί, μισθωμένα ή ιδιωτικά οχήματα, ακόμα και ποδήλατα ή τρίκυκλα ταξί δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στο τμήμα αυτό της λεωφόρου μεταξύ της Όρτσαρντ Στριτ και της Γκρέιτ Πόρτλαντ Στριτ, ενώ οι διανομές εμπορευμάτων μπορούν να γίνονται από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα έχουν πρόσβαση στη λεωφόρο ανά πάσα στιγμή.

Η περιοχή γίνεται ιδιαίτερα ολοένα και πιο δημοφιλής για επιχειρήσεις και γραφεία χάρη στη γραμμή Ελίζαμπεθ του Μετρό και ο Καν πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση της περιοχής, στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και στην προσέλκυση επισκεπτών.

Κάνοντας λόγο για έναν «νέο ζωντανό προορισμό», δήλωσε: «Είναι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω το τολμηρό μου όραμα για την Όξφορντ Στριτ να ζωντανεύει από σήμερα. Είναι μια πραγματικά μνημειώδης ευκαιρία για την πρωτεύουσα». Και πρόσθεσε: «Εδώ και αιώνες, η Όξφορντ Στριτ αναδημιουργείται, προσαρμοζόμενη στους καιρούς που αλλάζουν και βοηθώντας παράλληλα να διαμορφωθεί η βρετανική κουλτούρα».

Η ιδέα της πεζοδρόμησης αυτής της λεωφόρου συζητείται εδώ και δεκαετίες, τόνισε ο δήμαρχος του Λονδίνου, δηλώνοντας «υπερήφανος που επιτέλους ξεκλειδώνουμε μια νέα εποχή για τον δρόμο αυτό».

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φάση της πεζοδρόμησης και ενός ευρύτερου σχεδίου αναγέννησης με στόχο η Oxford Street να γίνει ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως εμπορικούς προορισμούς, όπως η Times Square, το Champs-Élysées και η Las Ramblas.

Οι επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το σχέδιο εφαρμόζεται εσπευσμένα και υπάρχουν φόβοι ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα προκαλέσει συμφόρηση.

Το σχέδιο με δέντρα, πλατείες και υπαίθρια εστιατόρια

Η απομάκρυνση των οχημάτων αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης ανάπλασης που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την Oxford Street από πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο σε έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

Ο Σαντίκ Καν έχει παρουσιάσει το όραμά του για τη δημιουργία μιας μεγάλης πλατείας, με χώρους υπαίθριας εστίασης, αναβαθμισμένο φωτισμό και νέο αστικό εξοπλισμό.

Στις αρχές του 2027 προγραμματίζεται η τοποθέτηση περισσότερων δέντρων και καθισμάτων, ενώ σε επιλεγμένα σημεία το οδόστρωμα θα ανυψωθεί στο ίδιο επίπεδο με τα πεζοδρόμια, ώστε να δημιουργηθούν ενιαίοι χώροι για περιπάτους, εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι εάν η πεζοδρόμηση θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Oxford Street, συνολικού μήκους σχεδόν δύο χιλιομέτρων. Οι αρμόδιες αρχές χαρακτηρίζουν τις σημερινές αλλαγές «πρώτη φάση» του σχεδίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μελλοντική επέκτασή του θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα των νέων ρυθμίσεων και την ανταπόκριση κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρήσεων.

Πηγή: protothema.gr